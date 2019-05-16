Merakla Beklenen Nokia 4.2 Ortaya Çıktı!
HMD Global, bütçe dostu akıllı telefon arayışındakilere yönelik olarak geliştirdiği, Android One programına dahil giriş seviyesi Nokia 4.2 modelini tanıttı. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken yeni model, bakın hangi özelliklerle geliyor.
Tasarımı fark yaratıyor
Damla çentikli tasarımı ve özel bir Google Asistan düğmesine sahip Nokia 4.2’nin alt tarafında bulunan kalın çerçeveler, tasarım trendlerinden uzak olsa da dikkat çekiyor. 5,71 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Nokia 4.2, cam arka panele sahip.
Batarya kapasitesi kullanıcıları üzmüyor
Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 439 işlemcisinden alan yeni Nokia modeli, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla giriş seviyesinde bir telefon olduğunu gösteriyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olan Nokia 4.2, 13 MP + 2MP çift arka kamera ve 8 MP, ön kameraya sahip. 3000 mAh bataryadan beslenen telefonun siyah ve kum pembesi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
Nokia 4.2 fiyatı
Nokia 4.2 giriş seviyesi akıllı telefon, 157 dolar fiyat etiketiyle, özelliklerine göre uygun fiyatlı bir akıllı telefon olduğunu ortaya koyuyor.
Nokia 4.2 teknik özellikleri
- 5,71 inç (1520 x 720 piksel) 19: 9 a-Si FullView 2,5D kavisli cam ekran
- 8 Çekirdekli (Dört adet 1.95GHz Cortex A53 + Dört adet 1.45GHz Cortex A53) Snapdragon 439 işlemci
- Adreno 505 GPU
- 3 GB RAM,
- 32 GB dahili depolama, (microSD ile 400GB’a kadar genişletilebilir)
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- Çift sim
- LED flaşlı 13 MP arka kamera, PDAF f / 2.2 diyafram, 1.12µm piksel boyutu, ikincil 2 MP kamera
- F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera, 1.12 µm piksel boyutu
- Boyutlar: 148.95 x 71.30 x 8.39 mm
- Ağırlık: 161g
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 s / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, mikro USB
- 3000mAh dahili batarya