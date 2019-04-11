Merakla Beklenen Nokia X71 Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Ülkemizde geniş bir hayran kitlesi bulunan ve o eski ihtişamlı günlerine dönmesi beklenen Nokia, Tayvan’da düzenlediği etkinlikte, bir süredir sızıntılar ile gündemde olan ve ekrana gömülü kamerasıyla dikkat çeken Nokia X71 model akıllı telefonunu tanıttı. Peki, Çin dışında piyasaya sürülen ilk X serisi akıllı telefon olan X71 neler sunuyor? Merak edilenleri yazdık.

Nokia telefonlar arasında bir ilke imza atarak, ekrana gömülü kamera ile bir diğer ifadeyle ekranda bir delikle gelen ve bu görüntüsüyle modern görünüm sunan Nokia X71, herhangi bir çentiğe sahip olmamakla birlikte iyi bir ekran-kasa oranı sunuyor.

Ekran kalitesine önem verenlere

6,39 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve Full HD+ çözünürlük sunan cep telefonu, gücünü 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve sekiz adet özelleştirilmiş Kryo 260 işlemci çekirdeğinin yer aldığı Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor.

Grafik gücünü Adreno 512 GPU’dan alan ve X12 LTE modeme sahip olan işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Nokia X71, dahili depolamasını microSD aracılığıyla 256 GB kadar artırabiliyor.

Kamera tam bir Nokia klasiği

180 gram ağırlığında olan Nokia X71, kamera tarafında da iddialı. Arka taraftaki 48 Megapiksel çözünürlüğünde f/1,8 diyaframa sahip kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılama kurulumu eşlik ediyor. Ekrana entegre edilmiş olan ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlükte.

157,19 x 76,45 x 7,98 mm boyutlarındaki Nokia X71 akıllı telefonun arka tarafındaki üçlü kamera sisteminin hemen altında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, 3500 mAh’lık bataryaya sahip ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Android One programında yer alan USB-C’li model, 3.5 mm kulaklık girişine sahip.

Nokia X71 fiyatı

Global olarak Nokia 8.1 Plus adıyla satılması beklenen Nokia X71 modelinin 375 Euro fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşacağı biliniyor.

Nokia X71 teknik özellikleri