Online Yemek Siparişinde Birincilik Kahvaltının

Yemeksepeti son yılların yükselen yıldızı kahvaltı kategorisini inceleyerek değişen kahvaltı trendlerimizi ortaya koydu. En önemli öğün kabul edilen kahvaltının trendleri gün geçtikçe değişiyor. Eve ve ofislere verilen kahvaltı siparişlerinin artmasıyla geçen seneye göre kahvaltı siparişlerinde 2 katlık rekor bir artış yaşandığı görülüyor. 2019 yılının ilk dokuz ayında en çok sipariş verilen ürün ise peynir, zeytin, domates, salatalık, reçel, bal, kaymak, yumurta gibi zengin yiyecekleri içeren kahvaltı tabağı oldu. Onu yine bol malzemeli ve son derece doyurucu bir diğer kahvaltı lezzeti olan menemen izledi.

Kahvaltı; kültürden kültüre farklılıklar gösteren günün ilk öğünü. Türkler için “Kahve altı” sözünden türeyen bir kelime olan kahvaltı, aç karnına günün ilk kahvesini içmeden önce sabahları yenilen bir öğün olması sebebiyle bu isimle anılıyor.

Dünyanın en zengin kahvaltı kültürüne sahip ülkesi Türkiye desek abartmış olmayız. Kültür diyoruz çünkü Türkler için kahvaltı bir öğünden çok daha ötesini ifade ediyor. Her sabah aileyle, arkadaşlarla, sevgiliyle yapılan kahvaltı, serpme geleneğiyle birlikteliği ve paylaşmayı da simgeliyor.

Yemeksepeti, 69 ildeki 13 milyon kullanıcısının 2019 yılının ilk dokuz ayındaki siparişlerini inceleyerek, son dönemde siparişlerde hızlı bir artış yaşanan kahvaltı kategorisinin raporunu açıkladı.

Kahvaltının önlenemez yükselişi

Değişen hayat şartları ve alışkanlıklar nedeniyle, günümüz insanı için bugün zaman ve hızın çok daha değerli olduğunu söyleyen Yemeksepeti Pazarlama Direktörü Barış Sönmez: “Biz Türkler için bir öğünden çok daha fazlasını ifade eden kahvaltı alışkanlıklarımız da değişime uğruyor. Özellikle büyük şehirlerde kahvaltı, çalışan kesim için iş yaşamının yoğun temposu nedeniyle pek çok insanın belki de en fazla atlamak zorunda kaldığı öğündü. Ancak son yıllarda online siparişlerde gözlemlediğimiz en büyük değişimlerden biri kullanıcılarımızın kahvaltı siparişlerine olan ilgisi. Kahvaltı online paket siparişlerinin önemli bir parçası haline gelmeye başladı” dedi.

Geleneksel Türk kahvaltısı ofise taşınıyor

En önemli öğün kabul edilen kahvaltının trendleri gün geçtikçe değişiyor. Eskiden sırf mükellef bir kahvaltı sofrasına oturabilmek için hafta sonu iple çekilirdi. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık insanlar, sağlıklı ve zengin bir kahvaltı öğününe hızlı ve kolay bir şekilde erişilebiliyor. Bu kolaylık da ofiste kahvaltı alışkanlığı artırıyor.

Ofise sipariş verenlerin favori ürünleri ise sırasıyla kahvaltı tabağı, menemen ve omlet oldu.

Eve kahvaltı siparişlerinin yıldızı menemen

Kahvaltıyı bu kadar çok seven bir millet olunca evde hazırlanan zengin kahvaltılar tadında kahvaltıcılara da rağbet hızla artmaya başladı.

Son yıllarda eve verilen kahvaltı siparişlerinde de dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Eve verilen siparişlerde menemen başı çekerken; kahvaltı tabağı, kaşarlı poğaça, simit, zeytinli açma en çok tercih edilen diğer lezzetlerden.

Türk insanı kahvaltı öğününü geçiştirmeyi sevmiyor

Zengin içeriği ile Türk kahvaltısı güne başlama sebebimiz. Biz Türkler basit ve ayaküstü geçiştirilen bir kahvaltıdan hoşlanmıyoruz. Tatlıdan, tuzluya, proteinli besinlerden, karbonhidratlı besinlere kadar geniş bir yelpazede kahvaltı yapmayı seviyoruz

Yemeksepeti’nin verileri de bunu doğrular nitelikte. 2019 yılının ilk dokuz ayında peynir, zeytin, domates, salatalık, reçel, bal, kaymak, yumurta gibi zengin yiyecekleri içeren kahvaltı tabağı en çok sipariş verilen ürün oldu. Onu yine bol malzemeli ve son derece doyurucu bir diğer kahvaltı lezzeti olan menemen izledi.

Kahvaltı tabağı ve menemenden sonra yıldızlaşan diğer ürünler ise sırasıyla, kaşarlı poğaça, simit, zeytinli açma, kaymak, kumru, sosis tabağı, karışık tost ve mercimek çorbası.

En çok kahvaltı sipariş edilen gün Pazar oldu

Pazar kahvaltısının önemi Türk toplumu için bir başkadır. Tüm aile bireylerinin masada toplandığı, uzun sohbetler eşliğinde kahvaltının yapıldığı ve sonrasında da bir güzel Türk kahvelerinin pişirildiği gündür Pazar. Veriler de pazar kahvaltısının önemini doğruluyor ve haftanın sipariş şampiyonu pazar günü oluyor.

Kahvaltıyı en çok sipariş ettiğimiz saat: 11.00

Kullanıcıların kahvaltıyı en çok sipariş verdiği saatler 10.00 ile 11.00 arası oldu. Bu zaman diliminde siparişin en çok artış gösterdiği saat ise 11.00 oldu. Ancak her ne kadar kahvaltı güne başladığımız ilk öğün olsa da Türk insanı 7/24 kahvaltılık sipariş etmeyi çok seviyor.

Kahvaltı siparişinde şampiyon il: Bursa

İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Yemeksepeti’nden en çok kahvaltı sipariş eden ilimiz Bursa oldu. Bursa halkı kahvaltı için en çok kaşarlı poğaçayı tercih ederken, bir diğer ilimiz olan Karabük ise sipariş tercihini simitten yana kullandı. Üçüncü sırada Trabzon, dördüncü sırada ise Antalya yer aldı ve bu iki şehrin en çok tercih ettiği sipariş ise kahvaltı tabağı oldu. Beşinci sırada yer alan Eskişehir’de ise en çok menemen tercih edildi.