OPPO, Avancı lisans platformu aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak

Dünyanın lider akıllı telefon markalarından OPPO yaptığı açıklamada, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini önde gelen patent lisans platformu Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacağını duyurdu.

OPPO’nun Fikri Mülkiyet Kıdemli Müdürü Adler Feng yaptığı açıklamada şunları söyledi: “OPPO olarak endüstrinin sağlıklı gelişimini desteklemeye kararlıyız. OPPO’nun temel patent portföyünü adil, makul ve ayrımcı olmayan (FRAND) bir anlayışı temel alarak sektöre lisanslamak istiyoruz. Avanci üzerinden IoT ve otomotiv üreticilerine lisans vermek için 3G ve 4G iletişim standardı temel patentlerimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Avanci’nin kurucusu ve CEO’su Kasim Alfalahi ise görüşlerini şöyle ifade etti: “Akıllı telefon endüstrisinin lider markası OPPO’yu, Avanci platformuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Avanci, OPPO gibi dünya çapındaki patent ve lisans sahiplerinin çıkarlarını dengeleyerek, sürekli inovasyonu mümkün kılan etkin bir pazar aracılığıyla Ar-Ge yatırımlarından makul bir getiri elde etmelerini sağlıyor.”

Avanci, IoT satıcılarının kablosuz iletişim teknolojisine erişmeleri için tek noktadan çözüm sağlayan bir patent lisanslama platformudur. Şu an 14 otomotiv markası, Avanci aracılığıyla bağlı araçları için lisanslı konumda bulunuyor. Avanci, OPPO dahil 38 standart temel patent sahibini kendisine çekmiş durumda. OPPO’nun eklenmesi, şirketin kablosuz iletişim alanındaki patent gücünü yansıtıyor.

Lider küresel teknoloji markası OPPO, dünya çapındaki kullanıcılara üstün ürünler ve hizmet deneyimleri sunmak için Ar-Ge yeniliklerine büyük önem veriyor. OPPO’nun 29 Şubat 2020 itibariyle, toplam başvuruların yüzde 88’inden fazlasını oluşturan 38.000’den fazla patent başvurusu dahil olmak üzere, 43.000’den fazla küresel patent başvurusu ve 16.000’den fazla sahip olduğu patenti bulunuyor.