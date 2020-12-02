OPPO Find X Serisi’ni Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform ile Sunacak

5G’nin küresel gelişimini daha ileri noktalara taşımak amacıyla Qualcomm Technologies ile iş birliğini güçlendiren OPPO’nun 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunacağı yeni Find X Serisi akıllı telefonları Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform’a sahip ilk cihazlar arasında yer alacak.

5G’nin global yaygınlaşmasını hızlandırmak ve 5G deneyimlerini daha da geliştirmek amacıyla Qualcomm Technologies ve dünyadaki diğer teknoloji ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen OPPO, her yıl düzenlenen Snapdragon Tech Summit Digital 2020’de yeni Find X Serisi’nin lansmanını 2021 yılının ilk çeyreğinde yapmayı planladığını açıkladı. Bu serideki cihazlar Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform ile çalışan ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak.

OPPO Başkan Yardımcısı ve Global Satışlar Başkanı Alen Wu: “OPPO ve Qualcomm Technologies uzun zamandır yakın bir ilişki içerisinde. Mobil deneyim arayışında benzer vizyonlara sahibiz. Geride bıraktığımız birkaç yıl 5G’yi gerçeğe dönüştürme dönemiydi. Artık 5G’nin devasa potansiyelini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Qualcomm Technologies’in en son hizmete sunduğu Snapdragon 888 5G Mobil Platform 5G, görüntüleme ve yapay zeka deneyimlerini çok büyük ölçüde geliştiriyor. 2021’in ilk çeyreğinde gücünü Snapdragon 888’den alan akıllı telefonların amiral gemisini kullanıcılara sunan ilk şirketler arasında yer alacağımız için heyecanlıyız. Gelecek Find X Serisi’nin tüm dünyada kullanıcılara kapsamlı ve olağanüstü bir deneyim yaşatacağından eminiz” dedi.

Yeni Find X Serisi mobil performansta mükemmelliği sunacak

5nm işlem teknolojisi ve Qualcomm® Snapdragon™ X60 5G Modem-RF sistemi ile donatılan sektör lideri Snapdragon 888 5G Mobil Platform, daha iyi bir performans sunarken, OPPO’nun Find X 5G amiral gemisi cihazlarında 5G, görüntüleme, yapay zeka ve oyun deneyimlerini pekiştiriyor. Bütün bunlara ek olarak yeni seri, OPPO INNO DAY 2020’de tanıtılan, OPPO’ya ait Android’in ilk 10-bit Mutlak Renk Yönetim Sistemi sayesinde ekran ve kamerada sınırları zorlayacak. Bütün bu özellikler Find X Serisi’ni 2021’de heyecanla beklenen 5G amiral gemisi akıllı telefonlar arasına katıyor.

Yıllar içinde Snapdragon 5G mobil platformlarla çalışan birçok ürünün lansmanını yapan OPPO, uzun zamandan beri 5G’de öncü ve geliştirici rol oynamayı hedefliyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında OPPO Reno 5G, Snapdragon 855 ile çalışan ilk 5G akıllı telefon olarak piyasaya çıkmıştı. Aynı yılın haziran ayında, Qualcomm Technologies ve Ericsson ile iş birliği yapan OPPO Reno 5G ile ‘Avrupa’da En İyi 5G Şebeke Gelişimi’ ödülünü kazandı. Bu yıl ise OPPO, hepsi Snapdragon mobil platform ile çalışan 5G teknolojisine sahip Find X2 Serisi ve Reno3/Reno4 serilerinin lansmanını yaptı. OPPO ve Qualcomm Technologies iş birliği şimdi akıllı saatleri de kapsayacak şekilde genişledi ve Snapdragon kullanan geniş bir akıllı cihaz ürün yelpazesi kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

OPPO’nun 5G konusunda Qualcomm Technologies ile yaptığı çalışmalar yeni ürün geliştirmenin ötesine geçiyor. 5G’nin global pazarlarda ticarileşmesi sürecini hızlandırmak için OPPO ve Qualcomm Technologies birçok kez birlikte çalışarak dünyanın önde gelen telekom operatörleriyle 5G testleri yaptılar. Örneğin OPPO, Ericsson, Qualcomm Technologies, Swisscom ve Telstra ile birlikte sektörün ilk DSS (Dynamic Spectrum Sharing-Dinamik Spektrum Paylaşımı) aramasını 2019’un aralık ayında gerçekleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ise OPPO, Qualcomm Technologies, Ericsson ve Vodafone iş birliğiyle Birleşik Krallık’ta ilk Bağımsız 5G şebekesinin kurulmasına katkıda bulundu.

Bugün itibarı ile OPPO dünyada 70’den fazla büyük şebeke operatörü ile iş birliği yapıyor ve bunların arasında 40’tan fazla operatör 5G hizmetleri sunmak için OPPO ile çalışıyor. Bu ortak girişimler Avrupa, Japonya ve Latin Amerika gibi bölgesel pazarların da büyümesini sağladı. Önümüzdeki dönemde OPPO ‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ marka yaklaşımını koruyacak ve ortaklarıyla karşılıklı fayda sağlayan iş birliklerini sürdürecek. OPPO, Qualcomm Technologies gibi başka endüstri lideri şirketlerle de iş birliği yaparak 5G’deki olasılıkları keşfetmeyi ve deneyim interneti çağında teknolojik yeniliklerle kullanıcılara küresel düzeyde hizmet sunmayı amaçlıyor.