OPPO’dan Babalar Günü İçin En Anlamlı Hediyeler

OPPO’nun yakın bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi ve A54 akıllı telefon modelleri ile Enco Air kablosuz kulaklığı Babalar Günü’nde teknoloji meraklısı babalar için en güzel hediye seçeneklerini oluşturacak.

Yılın en anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü yaklaşıyor. 20 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü, hayatımız boyunca sonsuz destekleriyle her zaman yanımızda olan babalarımızı, anlamlı bir hediyeyle mutlu etmek için bize bir fırsat sunuyor. Eğer babanız teknolojiyi seviyorsa OPPO’nun tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi ve A54 akıllı telefon modelleri ile Enco Air kablosuz kulaklığı, babanıza beklentilerin ötesine geçen bir deneyim yaşatacak.

Üstün kamera özelliklerine sahip Reno5 Serisi

OPPO’nun Reno5 Serisi, şıklığının yanı sıra üstün kamera ve video özellikleriyle babanızın en güzel anılarını biriktirmesi için güzel bir hediye alternatifi olabilir.

64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile birlikte geliyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor. Reno5 modeli 44MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olurken Reno5 Lite modelinde 32MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Her iki modelde de bulunan Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile videolar eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Babanız bir yandan arka kamerayla etrafını çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzündeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebiliyor.

Işıltılı Siyah ve Parlak Gümüş renklere sahip Reno5’in, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4.999 TL.

Sonsuz Siyah ve Aurora Moru renklere sahip, Türkiye’de üretilen Reno5 Lite’ın, tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4.299 TL.

Hızlı şarjıyla dikkatleri üzerine toplayan A54

Güçlü kamera özellikleri ve üstün performansının yanı sıra A54 modeli, hızlı şarjıyla babanızın her zaman ulaşılabilir olmasını sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli uzun ömürlü bir pile sahip olan OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Babanız tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta arkadaşlarına ve ailesine mesaj gönderebilir. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada size %13’e kadar şarj imkanı sunuyor. Pil bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu ise, pil ömrünün yalnızca %5’inde bile WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor.

Kristal Siyah ve Yıldızlı Mavi renklere sahip, Türkiye’de üretilen A54’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.999 TL.

24 saate kadar dinleme süresi sunan Enco Air

OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile babanız, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebilecek.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air’ın, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL.