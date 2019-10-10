Oppo’dan, Z Kuşağının İhtiyaçlarına Mükemmel Uyum Gösteren Yepyeni “A Serisi 2020” Geliyor

Akıllı telefon pazarının lider markası OPPO, A9 2020 ve A5 2020 modellerinin yer aldığı A Serisi 2020’yi genç kullanıcılarla buluşturuyor.

OPPO, yenilikler keşfetmek isteyen genç kullanıcılar için yepyeni A Serisi 2020’yi piyasaya sunuyor. A9 2020 ve A5 2020 modellerinin bulunduğu bu yeni seri, orta segment akıllı telefon pazarında çarpıcı fotoğrafçılık kabiliyetleri, güzel tasarımı ve uzun ömürlü pil özelliği ile dikkat çekiyor. OPPO A Serisi 2020, genel olarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etse de özellikle de Z kuşağı gençleri için benzersiz bir değer yaratıyor.

A Serisi’nin çarpıcı hikâyesi

Son on yıldır global akıllı telefon pazarlarında aktif olarak faaliyet gösteren OPPO’nun, kullanıcılar tarafından en çok beğenilen serilerinden biri A Serisi oldu. İlk olarak 2009 yılında kullanıcılarla buluşan A Serisi ürünleri, tasarım, fotoğrafçılık ve pil teknolojisindeki avantajları sayesinde ağızdan ağıza dolaşarak popülerlik kazandı.

Son 10 yılda birçok genç kullanıcı OPPO A Serisi ürünlerini ilk akıllı telefonu olarak seçti. Gençler sadece bir akıllı telefonu deneyimlemekle kalmadı, aynı zamanda kamera ve uygulamalar gibi teknolojiler sayesinde, sosyal hayata entegre olmanın ve yaşamın sonsuz olanaklarını keşfetmenin yeni yollarıyla tanıştı. Akıllı telefonlar kişisel asistanlar haline gelirken ve kısa video uygulamaları gençler arasında yaygınlaşırken OPPO modelleri, en yeni mobil trendlerle gelişmeye devam etti.

Z kuşağının ihtiyaçları için A Serisi 2020

OPPO A Serisi 2020, yeni geliştirilmiş 48MP Ultra Geniş Dörtlü Kamerası, İkili Stereo Hoparlörleri ve 5.000 mAh Ultra Bataryası ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

48MP Ultra Geniş Açılı Dörtlü Kamera kurulumu, kullanıcıların tüm çekim açıları ve tüm çekim senaryoları için ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca Ultra Gece Modu 2.0, Ultra Geniş Açı özelliği ile fotoğrafçılık ve bir dizi sanatsal portre stilini de destekliyor. Bu arada 16MP ön kamera, selfie çekimleri için Yapay Zekâ Güzelleştirme teknolojisini kullanıyor; bu sayede kullanıcıların görünümlerini en yeni trendlere göre kişiselleştirmelerini sağlıyor.

OPPO A Serisi 2020’de video çekimi,4K video teknolojisi ile daha önce hiç olmadığı kadar iyi performans sağlıyor. Profesyonel videolar sunan Video Sabitleyici teknolojisi ile capcanlı renklerle, daha az gecikmeyle ve daha iyi efektlerle net videolar oluşturuluyor.

Yüksek kapasiteli 5000mAh batarya, 19 saat kesintisiz mobil kullanımı destekleyebildiği için kullanıcıların daha uzun süre keyifli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. OPPO A Serisi ayrıca daha yüksek sesler için iyileştirilmiş ses kalitesi sunan Çift Stereo Hoparlörü ile geliyor. Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos® ses efektleri sayesinde her zaman ve her yerde en iyi ses, video ve oyun deneyimi yaşamayı sağlıyor.

OPPO A 2020 Serisi’nde yer alan A5 2020 modeli “Işıltılı Beyaz” ve“Parlak Siyah”, A9 2020 modeli ise “Deniz Yeşili”, “Uzay Moru” renk seçenekleri ile çok yakında Türkiye pazarında gençlerle buluşacak.