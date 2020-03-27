“Oyna Öğren”, gelecek nesillere oyunla hijyen bilinci aşılayacak

Eczacıbaşı Topluluğu, Netmarble Türkiye, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenecek yepyeni bir dijital oyun yarışması “Oyna Öğren”, bireylerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dijital oyun fikirlerini ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, kazanan ekiplere 40’ar bin TL geliştirme ve mentor desteğinin yanı sıra fikirlerin oyuna dönüştürülmesi sağlanacak. Yarışmanın son katılım tarihi 31 Mart 2020.

Covid-19 salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediği bu günlerde, hastalığa yol açan bakterilerden korunmanın en etkili yolu kişisel hijyeni en doğru şekilde uygulamak. Temel hijyen kurallarına dikkat çekmek isteyen Eczacıbaşı Topluluğu, Netmarble Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), “Oyna Öğren” adlı yeni bir dijital oyun fikri yarışması başlatıyor. Yarışma, hijyen eğitiminin dijital dünya ve oyun teknolojileri ile yeniden oluşturulmasını ve böylelikle bireylerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesini amaçlıyor.

Katılımcılar, “Oyna Öğren” dijital oyun fikri yarışmasının katılım koşullarını öğrenmek ve fikirlerini detaylarıyla anlattıkları ve geliştirici ekibi tanıttıkları bir dosya ile fikrin görselleştirildiği bir demo’yu (belirli bir parçasının kodlanması, grafik animasyon haline getirilmesi, vb.) iletmek için oynaogren.com adresini ziyaret edebilir.

Daha sağlıklı yeni nesiller için

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Koronavirüs salgını şu anda tüm dünyanın ve ülkemizin gündemini meşgul eden en önemli mesele. Sadece sağlığı değil, hayatın her alanını tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın en etkili yolu ise kişisel hijyen bilinci. Biz de Netmarble Türkiye, Eczacıbaşı Topluluğu ve TBV olarak, yeni nesillere hijyen bilincini, onlara en kolay ulaşabileceğimiz kanallardan biri olan dijital oyunlar üzerinden aşılamak için yola çıktık ve “Oyna Öğren” yarışmasını hayata geçirdik. Yarışma sonunda çıkacak fikirlerin oyuna dönüşmesiyle yeni nesillerin daha sağlıklı yetişmesine ve gelecekte de benzer tehditlerin önüne geçilebilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bireysel hijyen kurallarının eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dijital oyun fikri olan herkesi yarışmaya bekliyoruz. Unutmayın, hepimizin yapabileceği bir şey var!” dedi.

Gelecek nesillerin hijyen bilinci oluşturmasına katkı sağlayacak bir dijital oyun fikri olan herkesin başvurabileceği yarışmanın son katılım tarihi 31 Mart 2020.

Yeni nesil hijyen fikrine 40 bin TL destek

Eczacıbaşı Topluluğu ve TBV tarafından oluşturulacak jüri değerlendirmesi sonucunda, katılımcılar arasında en fazla 3 ekip ödüle layık bulunacak ve kazanan ekiplere 40’ar bin TL geliştirme desteği verilecek. Ayrıca fikirden uygulamaya geçiş sürecinde mentorluk imkânı sunulacak ve seçilen fikirlerin oyuna dönüşmesi sağlanacak.

Yarışmanın jürisinde Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacıbaşı Holding Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı ve TBV Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, Eczacıbaşı Hijyen Projesi Sağlık Eğitimcisi Esra Başkaya, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı / BAU Game Lab Kurucu ve Direktörü Güven Çatak ve Gaming In Turkey Oyun Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir yer alacak. Yarışmanın kazananları 7 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.