Turkcell sürdürülebilir çevre projeleriyle doğaya değer katıyor

Sürdürülebilirliği temel iş prensipleri arasında tutan Turkcell, özellikle çevreye duyarlı uygulama ve projelere de öncülük ediyor. Son yıllarda odaklandığı yenilenebilir enerji kullanımı, sıfır atık politikası, karbon emisyonu azaltımı ve dijital ürünleri sayesinde 100 binden fazla ağacın korunmasını sağlayan Turkcell, 2020 yılında 165.6 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı ve karbon salınımını ise 48 ton 592,42 kg azalttı.

Çevresel sürdürülebilirliği temel iş stratejileri arasında tutan Turkcell, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indiren, üretim süreçlerini çevre ile uyumlu hale getiren anlayışla hareket ediyor. Bu amaçla Turkcell, çevresel izini küçülterek enerji tasarrufuna katkı sağlama amacıyla iştirak şirketi Enerjicell öncülüğünde özel projeleri de hayata geçiriyor. Öz tüketim modeli adı verilen proje kapsamında Turkcell’in plaza ve veri merkezlerinde güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri kurarak yenilenebilir enerji kullanımını artırıldı. Bu modelle üretilen elektriğin büyüklüğü sadece 2020 yılında 1.230 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelecek seviyeye ulaştı.

ISO 14064 sertifikasını sahip ilk mobil operatör Turkcell

Bunun yanı sıra faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazı emisyonlarının izlenmesini ve raporlanmasını temel sürdürülebilir çevre politikası öncelikleri arasına alan Turkcell, günümüzün en büyük tehditlerinden olan iklim değişikliği krizini etkin yönetebilmek için çalışmalarını da bütün hızıyla sürdürüyor. Sera gazı hesaplama ve doğrulama sistemini kuran şirketlere verilen ISO 14064 sertifikasını almayı başaran ilk mobil operatör olan Turkcell, enerji tasarrufu yapan, enerji giderlerini düşüren ve çevreye duyarlılığı teşvik eden sistemler kullanan şirketlere verilen ISO 50001 sertifikasına da sahip. 2014 yılından beri Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) kapsamında karbon ayak izini ölçümleyen Turkcell, 2020 yılında 165.6 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı ve karbon salınımını ise 48 ton 592,42 kg azalttı.

“2030’a kadar şirketimizde elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyoruz”

5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak üstün dijital hizmetlerimizle daha iyi bir gelecek için ürün ve servisleri geliştirirken, içinde ayak izlerimizin de bulunduğu doğayı korumaya ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu uğurda benimsediğimiz çevresel sürdürülebilirlik stratejisiyle birlikte yenilenebilir enerji kullanımı, sıfır atık ve karbon emisyonu azaltımı konularında çalışmalarımızı sürdürürken, tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları en verimli şekilde kullanıyoruz. 2030’a kadar şirketimizde elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji ile karşılamayı ve 2050 yılına kadar ise tamamen ‘karbon nötr’ bir şirket olmayı hedefliyoruz” dedi.

Geliştirdiği dijital ürün ve hizmetleri ile Türkiye’nin dijitalleşmesinin yanı sıra sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanmasına da destek veren Turkcell, Türkiye’nin en kapsamlı dijital yayın platformu Dergilik sayesinde 100.000 ağacın doğaya kazandırılmasına katkı sağladı. Turkcell, Dergilik’in yanı sıra Kopilot, Turkcell Filiz, Turkcell Enerjim gibi diğer dijital ürün ve servisleriyle de enerji, yakıt, kağıt, plastik tasarrufu sağlayan çözümler sunmaya devam ediyor.