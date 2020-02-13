Panasonic 4K profesyonel ekran serisini genişletiyor

Şirket, levhalar ve Smart Retail uygulamaları için ideal yüksek parlaklığa sahip modeller ve iş yeri toplantı alanları ve eğitim için tasarlanmış yeni bir ekran yelpazesini duyuruyor.

Panasonic, serinin en son yeniliklerini ve gelişmelerini duyurdu. Şirket, SQ1H, SQE1 Serilerini, Premium 4K Profesyonel ekran serisini levhalar ve Smart Retail uygulamaları için uygun yüksek parlaklığa sahip modeller ve yeni tasarımlarla genişletiyor. Intel Akıllı Ekran Modülü (SDM) olanaklarını 4K yüksek çözünürlüklü LCD ekranlarla birleştiren ilk şirket olan Panasonic, ayrıca toplantı odaları ve sınıflarda günlük sunumlar ve yüksek kalitede içeriğin sorunsuz paylaşılması için tasarlanmış yeni CQE1 Serisi ekranlarını da görücüye çıkarıyor.

SQ1H daha parlak ve daha akıllı

Yeni eklenen SQ1H Serisi ekranlar (86/75/65/55 inç) mağazanın ön camlarına, orta avlu ve lobi veya yerleşik dış mekan stantları gibi güneş ışığı alan ortamlara kurulduğunda bile içeriğin açıkça görüntülenebilmesi için artırılmış 1000cd/m2 veya 2000cd/m2 panel parlaklığına sahip.

Yeni nesil Smart Retail ve In-Store Digitisation için ekranlar ayrıca en son Intel SDM yuvasıyla da donatılabiliyor. SDM yuvası, entegre programlama kapasitesi gerektiren en son perakende uygulamalarına yönelik ekranların genişletilmiş kullanımına olanak sağlıyor. Örneğin bir kamera içeren ve SMD modülünde Yüz Tanıma Yazılımı çalıştıran bir ekran, ekrana bakan bir kişiyi tespit edebiliyor, izleyicilerin profilini çıkarıp onları tanımlayabiliyor ve önünden geçenlere özel hazırlanmış reklam ve pazarlama teklifleri oynatabiliyor.

En son Intel standart SDM, SQ1H Serisi ekranların ince tasarımıyla kolayca bütünleşebiliyor. Ayrıca Windows, Linux ve Android işletim sistemleriyle de uyumlu ve Intel, işlemcilerin birçok neslini, yüksek bant genişliği kapasiteleri ve gelecekteki yüksek çözünürlüklü ekranları destekleyerek gelecekteki gelişmelere uygun bağlantı imkanı sağlıyor.

Zengin renk çeşitliliğine sahip 4K görüntüler

Önünden geçenlerin dikkatini çekmeye yardımcı olmak amacıyla ekranlar geniş bir kontrast yelpazesini görüntülemek için HDR ile uyumlu 12 eksenli renk yönetim fonksiyonuna sahip. Ayrıca ekranlarda zengin renk çeşitliliği bulunuyor ve 4K görüntülerin görsel olarak büyüleyici görünümlerini aktarması için uluslararası standart BT.2020 emülasyon modunu da içeriyor.

Görüntüler, sesler ve kontrol işaretleri tek bir LAN kablosuyla harici cihazlara bağlanabilip birleştirilebiliyor. Ek olarak tasarruf yapmaya ve maliyetleri düşürmeye katkıda bulunan “DIGITAL LINK” ile de uyumlu. Özel bir oynatıcı kullanmadan çalıştırılabilen yüksek kaliteli dijital levhalara olanak sağlamak için cihazlarda 4K içerik görüntüleyebilen bir USB Medya Oynatıcısı bulunuyor.

Wi-Fi imkanına sahip SQE1 Serisi

SQE1 serisi, Wi-Fi eklentisiyle mevcut SQ1 serisini yeniliyor ve halka açık levhalar için ideal premium bir seriden beklenen kalite özelliklerinin tümünü bulunduruyor. Büyük 98 inçlik modelden 43 inçlik modele çok sayıda LCD panel büyüklüğü de mevcut. Uzun ömürlü tasarım, ekranları tren istasyonları, havaalanları ve ticari tesisler gibi halka açık ortamlarda kullanmak için dikey kuruluma ve 24 saat çalıştırmaya uygun hale getiriyor.

Profesyonel ekranlar için gerekli çok sayıda terminalin (HDMI, DisplayPort [Giriş/Çıkış], C Tipi USB vs.) yanı sıra Intel SDM yuvasıyla donatılan seri, çeşitli oynatma ekipmanları ve genişletme kartlarıyla kolayca bağlanılabiliyor. Ayrıca sesli içerik oynatmak için yerleşik hoparlörleri de bulunuyor.

Toplantı odaları ve eğitim için CQE1 Serisi

CQE1 Serisi, toplantı odası ve sınıf kullanıcıları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 98 inçten 43 inç büyüklüğe kadar yedi model olarak mevcut olmakla birlikte tüm kullanıcıların görüntüleme ihtiyaçlarını karşılayacak 4K görüntü kalitesi olan yüksek derecede okunabilir bir ekrana sahip. Garanti edilen 16 saate varan kesintisiz operasyonel kabiliyeti, seriyi toplantı odalarında ve okullarda günlük çalıştırmalar için güvenilir ve ideal hale getiriyor. VESA Standartlarına uygun olarak üretilmenin yanında genel amaçlı braketler kullanılarak kolayca tavandan sarkıtılabiliyor veya duvara monte edilebiliyor.

Seri, bir konferans odası ekranı veya sınıf ekranı olarak kullanılacağı zamanlarda kolay bağlanabilirlik için birçok terminale sahip. HDMI CEC uyumlu cihazlar, HDMI kablosuyla ekrana bağlanabiliyor. Mobil cihazların kolayca bağlanabilmesi için standart olarak C Tipi USB terminaliyle birlikte geliyor seride ses için de yerleşik hoparlörler bulunuyor. Ekranlar, 2020 yılı boyunca piyasaya sunulacak.