Panasonic Geleceğin Projeksiyon, Ekran ve Kamera Çözümü Bağlantısı İçin IP/IT Merkezli Platformunu Tanıtıyor

Panasonic ISE 2020 etkinliğinde AV dünyası için geliştirdiği ”kamera merceğinden ekrana” (glass-to-glass) çözümlerini tanıtacak. Şirket, en yeni IP/IT merkezli platformunu kullanarak kaydetme, karıştırma, dağıtım ve görüntülemeyi kapsayan içerik üretim zincirini nasıl basitleştireceğini ve eksiksiz olarak sunacağını gösterecek. AV ve IP teknolojilerinin birleşimi, Panasonic’in birçok muhteşem gösteriye ev sahipliği yapacak e-Spor Arenası’nda gösterilecek. Panasonic aynı zamanda yeni süper kompakt ve hafif 30.000 lümen lazer projektör de dahil olmak üzere çok sayıda yeni teknolojisini tanıtacak.

e-Spor Arenası

e-Sporun AV sektöründe en hızlı gelişim gösteren alan olması sebebiyle Panasonic, katılımcıların gerçek zamanlı olarak yarışacağı bir e-Spor arenası kuracak. IP/IT merkezli platform, 8K ROI kamera ve 50.000 lümen değerine sahip dünyanın en hafif, en kompakt 4K lazer projektörü gibi 4K değiştiricilerin yanı sıra geniş formatlı ekranlar gibi Panasonic’in en yeni canlı eğlence ve sektör yenilikleri arenada bir araya gelecek. Ziyaretçiler bu etkinlikte yeni süper kompakt 30.000 lümen değerine sahip projektörü de görme fırsatı bulacak.

Dijital Müze

Panasonic, duvar ve zemin projeksiyonları kullanarak gerçek zamanlı ve interaktif bir dijital müzeyle sürükleyici ve akıllara kazınacak bir deneyim yaratacak. Müze, yakınlaştırma, değiştirme ve yüksek teknolojili 4K ekranlara sahip dünyanın ilk sıfır ofset Kısa Mesafeli Lensi ve Panasonic’in lazer projektörlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulacak.

Yenilikçi Tümleşik AV Çözümleri

Projektörler, lensler ve profesyonel ekranlar içeren kapsamlı ürün yelpazesi sayesinde ziyaretçiler, Panasonic’in toplam sahip olma maliyetini nasıl azaltabileceğini ve tüm ortamlarda göz alıcı son kullanıcı deneyiminin yaratılması için yenilikleri nasıl desteklediğini görebilecek.

Aktif Öğrenme

Panasonic, bu son teknolojiyle donatılmış sınıflarda en yeni görsel ve ProAV teknolojilerinin öğrenmeyi ve uzaktan etkileşimi nasıl iyileştirdiğini, böylece eğitmenleri öğrenci merkezli, aktif öğrenme ortamları oluşturmaktan nasıl kurtardığını gösterecek. İstekli öğrenciler burada interaktif ekranları kullanarak ve sonuçları daha büyük projeksiyon ekranlarında paylaşarak küçük gruplar halinde çalışabiliyor.

İşletme İşbirlikleri

Katılımcılar, geleceğin interaktif toplantı odalarında Panasonic’in işbirliği çözümleri için sunduğu kapsamlı serideki ürünleri deneyimleyebiliyor. Seride sunum sistemleri ve hepsi bir arada özel ekran çözümleri, içerik oluşturma, kaydetme ve paylaşmanın uygun maliyetli yolları yer alıyor.

Panasonic Business Avrupa Pazarlama Müdürü Hartmut Kulessa konuyla ilgili şunları söyledi: “Panasonic deneyimlerine katılacak olan ziyaretçiler, nefes kesen entegre AV çözümlerimizin kapasitesini çeşitli işletme, eğitim ve eğlence alanlarında görecek ve bu çözümlerin kendi hayatlarında yaratabileceği imkanları birinci elden deneyimleyecek.”

Panasonic 11-14 Şubat 2020 tarihlerinde RAI Amsterdam’da Salon 1, Stant1-H20 bölümünde katılımcıları bekliyor olacak.