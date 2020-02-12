Panasonic verimli toplantı odası işbirliğine yönelik kablosuz sunum sistemini piyasaya sürüyor

Panasonic, basit ve verimli toplantı odası, ortak toplanma alanı ve sınıf işbirliğine yönelik olarak tasarlanmış Panasonic Kablosuz Sunum Sistemi’ni duyurdu. Sistem, aynı anda dörde kadar sunucunun Panasonic ekranlarında veya projektörlerinde görsel içeriği ve ses içeriğini görüntülemesine imkan veriyor, kablo ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve farklı bilgisayarlar arasında geçişi kolaylaştırıyor.

Panasonic birinci sınıf ekranlarıyla kablosuz sistem

Kullanıcıların verici düğmesini bilgisayarlarının USB ve HDMI girişlerine bağlamaları ve içeriği ekranda paylaşmak için sadece düğmeye basmaları yeterli. Herhangi bir ayarlama, yazılım veya sürücü kurulumu gerektirmiyor.

İlki set üstü kutusuyla temel sistem ve ikincisi de SDM kart alıcısıyla kablosuz sistem olmak üzere kablosuz sunum sisteminin iki versiyonu bulunuyor. SDM alıcısı, Panasonic SQ1 ekranlarının Intel® SDM genişletme yuvasına tamamen oturacak şekilde tasarlanmış olup, bilgisayarla ekran arasında herhangi bir kablo bağlantısı gerektirmiyor ve alan sınırlamasıyla ilgili sorunları ortadan kaldırıyor. Alıcının bağlanacağı bir SDM yuvası bulunmayan Panasonic ekranları ve projektörleri için sistemin set üstü kutu versiyonu kabloyla cihaza bağlanabiliyor.

Diğer bazı sistemlerin aksine bilgisayar için özel bir yazılım kurulumuna ihtiyaç duyulmuyor. Kullanıcının, bilgisayar ekranını görüntülemek için bilgisayara bağlanmış verici üzerindeki bir düğmeye basması yeterli. Sunum yapan kişinin bilgisayarı, sadece bir düğmeye basılarak değiştirilebiliyor.

Donanım işleme özelliği kullanılarak elde edilen yüksek kaliteli görseller, full HD çözünürlük için görüntü sıkıştırmayı ve sıkıştırılmış görüntüleri açmayı mümkün kılıyor. Video içeriğe sahip sunumlar da destekleniyor. Kablosuz iletim IEEE802.11ac ile uyumlu.