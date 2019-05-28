Qualcomm ve EE Birleşik Krallık’ta İlk 5G Servisini 30 Mayıs’ta Başlatacak!

Qualcomm ve İngiliz Mobil Operatör EE 30 Mayıs’ta Birleşik Krallık’ta 5G’ye geçişin başlayacağını duyurdu. Snapdragon X50 5G modemli Snapdragon 855 mobil platformu ve arayüz çözümleri temel alınarak geliştirilen seçkin 5G cihazlar kullanıcılara multi gigabit zirve hızı ve olağanüstü seviyede düşük gecikme sunuyor.

5G faaliyetleri yayılıyor

Qualcomm ve İngiliz mobil operatörü EE Londra’da düzenlenen etkinlikte Birleşik Krallık için 5G’ye geçiş tarihini 30 Mayıs olarak duyurdu. Birleşik Krallık’taki kullanıcıların ülkenin ilk 5G şebekesine erişimi ve Snapdragon X50 5G modemli Snapdragon 855 mobil platform üzerinde geliştirilen OnePlus, Oppo ve LG gibi akıllı 5G telefonların ticari olarak ulaşılabilir olmasıyla ticari 5G faaliyetlerinin dünya genelinde hızlıca yayılması ve daha geniş çevrelere ulaşması konusunda önemli adımlar atılmış oldu. Etkinlikte EE Snapdragon X50 modemden güç alan HTC 5G akıllı aktarım merkezini de duyurdu.

EE’nin 5G şebekesinin kullanılmaya başlanması ve üst seviye 5G cihazların ulaşılabilir olmasıyla kullanıcılar 5G’nin kapasitesi artırılmış yetenekleri, multi gigabit seviyede hızı ve ultra düşük gecikmeyi deneyimleyebilecekler. EE 5G faaliyetlerini 30 Mayıs’ta Birleşik Krallık’ta Londra, Cardiff, Edinburgh, Belfast, Birmingham ve Manchester olmak üzere altı şehirde başlatacak. 2019 sonuna kadar 10 şehrin daha katılımı (Glasgow, Newcastle, Liverpool, Leeds, Hull, Sheffield, Nottingham, Leicester, Coventry ve Bristol) ve ülke genelinde daha fazla kullanıcının faydalanması bekleniyor. Yeni 5G şebekesi n78 bandını kullanacak ve EE’nin ödüllü 4G şebekesinin üzerine kurulan yeni şebekeyle kullanıcılar hem kapsamlı 5G’yi deneyimleyip hem de 5G ve 4G kalitesinden faydalanabilecekler.

Qualcomm Başkanı Cristiano Amon “Qualcomm Technologies EE’yi Birleşik Krallık’ın 5G’ye geçişinde desteklemekten gurur duyuyor. 5G’ye geçişi bir yıl içinde mümkün kılmak için gerçekleşen ve tüm sektörü kapsayan çabalardan sonra ticari şebekelerin ve cihazların tüm dünyada çıkmaya başlamasını görmek bir ödül gibi” açıklamasını yaptı.