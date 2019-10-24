Robusta RPA İle Sanal Robotlar İş Başında

Dijital iş gücü çözümleri sunan yeni nesil otomasyon şirketi Robusta, yapılanmasına hız verdi. Robusta, yenilikçi ürünü Robusta RPA ile finanstan insan kaynaklarına, müşteri ilişkilerinden satın almaya kadar tüm iş akışlarını yazılım robotları aracılığıyla hızla otomasyona geçiren projelere imza atıyor.

Robotik Süreç Otomasyonu alanında faaliyet gösteren yerli yazılım firması Robusta, 15 Ekim Salı günü, yenilikçi ürünü Robusta RPA’nın tanıtımını yaptı. Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Aydın Ersöz ve Ümit Atalay’ın yatırımı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimi ile daha da güçlenen Robusta, bu alandaki iddiasını artırdı.

Robusta’nın tamamen yerli ve milli kaynaklar ile geliştirdiği Robusta RPA ürünü, kurumlara yüzde 75’e varan verimlilik avantajı sağlıyor. Manuel süreçleri yapay zeka destekli ürünlerle otomatik hale getiren Robusta RPA, müşteri deneyimlerini iyileştirirken, gelişmiş robotlar sayesinde standart iş süreçlerini de otomatikleştiriyor. Süreç keşfinden canlıya geçiş sonrası destek de dahil olmak üzere, otomasyon projelerinin her aşamasında müşterilerinin yanında olan Robusta, uzman kadrosuyla müşterilerine danışmanlık, destek, eğitim ve anahtar teslim proje hizmetleri sunuyor.

“Çalışanlar rutin görevler yerine yaratıcı işlere odaklanabilecek”

Robusta Genel Müdürü Murat Dayanıklı yaptığı konuşmada, “Ofis çalışanlarının gün içerisinde zaman ayırdıkları pek çok rutin, tekrar eden ve öngörülebilir görevleri bulunuyor. Bu görevler şirketlerin iş yükünü artırmanın yanı sıra çalışanların daha katmadeğerli işlere odaklanmalarını zorlaştırıyor. Çalışan davranışını taklit edebilen otomasyon teknolojileri yardımıyla işleri hızlandıran, iş süreçlerinin kalitesini ve tutarlılığını artıran, işlerin ölçeklenebilmesini destekleyen ve maliyet avantajı sağlayan çözümümüz RPA şirketlere verimlilik kazandırıyor. Tekrarlı işleri çalışanların üzerinden alan sanal robotlar ile firmalar artık işlerinin ana fonksiyonlarına odaklanabiliyor.” dedi.

“Rekabette öne geçmek için yapay zekaya odaklanmalıyız”

Robusta Ürün Geliştirme Direktörü Mustafa Orakçı, yaptığı konuşmada “Yapay zeka artık iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bizim de bu alanda ülkemizi öne çıkaracak çözümlere imza atmamız ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek avantajlarla donatmamız çok önemli. Aksi takdirde global dünyada ayakta kalamayız. Çalışanların yükünü azaltmalı, katma değerli işlere odaklanmalarını sağlamalıyız. Bu sebeple Robusta önemli bir görev üstleniyor. Müşterilerimizden aldığımız dönüşlere göre Robusta RPA ile firmaların verimliliklerini 5 kata kadar artırabildiğimizi görüyoruz. Hatasız, 7/24 çalışabilen sanal robotları iş dünyasında verimlilik ve hız isteyen firmalarla buluşturuyoruz.” dedi.