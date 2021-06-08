Saat&Saat’ten Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Önemli Adım

Saat sektörünün lider şirketi Saat&Saat, sürdürülebilirlik adına attığı adımları sunduğu koleksiyonlara da taşıyor. Kısa bir süre önce Skagen ve Guess’in geri dönüştürülmüş, çevre dostu materyallerle üretilen saat ve takı koleksiyonlarını tüketicilerin beğenisine sunan Saat&Saat, tüketicileri de sürdürülebilir bir dünyaya katkıya çağırıyor.

Dünyamızın kaynakları sonsuz değil ve her geçen gün biraz daha tükeniyor. Birçok sektörün üretimde kullandığı hammadde, enerji, su bu tüketimin hızlanmasına, çevre kirliliğine ve karbon salımına neden oluyor. Bu nedenle markalar sürdürülebilir ürünlerle dünyanın geleceğine yatırım yapıyor; çevreye duyarlı, geri dönüştürülmüş materyallerden ürettikleri ürünleri tüketicilerle buluşturuyorlar. Saat sektörünün lider şirketi Saat&Saat de tüketicileri Skagen ve Guess’in geri dönüştürülmüş, çevre dostu materyallerle üretilen saat ve takı koleksiyonlarıyla buluşturuyor.

“Sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor, tüketicilere de çevre dostu ürünler sunuyoruz”

Özellikle pandemi sürecinde doğaya saygının ve sürdürülebilir modanın öneminin daha da arttığına dikkat çeken Saat&Saat Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, “Moda endüstrisi dünyanın yıllık sera gazı emisyonlarının yüzde 10’unu yayıyor, bu endüstri nedeniyle 9 milyon ton plastik atık okyanuslara karışıyor. Ancak umut var! Çünkü hem üreticiler hem tüketiciler gün geçtikçe daha da bilinçleniyor. Markalar sürdürülebilirliği sadece üretime değil tüm iş süreçlerine taşıyor. Biz de Saat&Saat olarak sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor ve yeni projeler hayata geçirmek için gerekli adımları atıyoruz. İş süreçlerimizi yıllar önce dijitalleştirerek şirket içi geri dönüşümü teşvik ediyoruz. Çevreye duyarlı ürünler kullanıyoruz. Tüketicilere de çevre dostu ürünler sunuyoruz. Bu çerçevede Skagen’in her ürünü yenilenebilir ekolojik malzemelerden üretilen Aaren Naturals saat koleksiyonunu ve Guess’in geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen “Duygularımı Tahmin Et”(Guess My Feelings) takı koleksiyonunu Türkiye’ye getirdik” dedi.

Geri dönüşüm odaklı koleksiyonlar

Skagen’in doğa dostu Aaren Naturals koleksiyondaki her saat, tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden üretiliyor. Saatlerin kasasında ve kayış tokasında geri dönüştürülmüş paslanmaz çelik; kayış ve kadranda ise dut, elma kabuğu, mantar, organik pamuk gibi farklı çevre dostu malzemeler kullanılıyor.

Guess’in “Duygularımı Tahmin Et” Takı koleksiyonu ise Upcyled (ileri dönüşüm) paslanmaz çelik kullanılarak hazırlanıyor. ECO etiketiyle satışa sunula koleksiyonun kutu ve ambalajları ise yine % 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Bu sayede hammadde kullanımının yanı sıra atıkların en aza indirilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına da destek olunuyor. Saat&Saat 11 Haziran’a kadar bu özel koleksiyondan yapılacak alışveriş tutarı kadar fidan bağışı yapıyor.