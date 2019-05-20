Samsung Apple TV Uygulamasını ve AirPlay 2 Özelliğini Sunan İlk TV Üreticisi Oldu!

Yeni Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, artık Samsung’un 2019 model tüm Akıllı TV’leri ve 2018’de piyasaya çıkan bazı TV modellerinde yer alacak.

Samsung Electronics Co., Ltd., 2019 model tüm Samsung Akıllı TV’ler ve 2018’de piyasaya çıkan bazı TV modellerinde aygıt yazılımı güncellemesiyle birlikte 100’den fazla ülkede yeni Apple TV uygulamasının, 176 ülkede ise AirPlay 2 desteğinin sunulduğunu duyurdu. AirPlay 2 ve Apple TV uygulamalarının Türkiye’de haziran ayı itibarıyla kullanıma sunulacağı açıklandı. Samsung müşterileri bundan böyle Samsung Akıllı TV’leri ile Apple TV kanallarının, iTunes film ve TV programlarının tadını çıkarabiliyor.

En geniş içerik

“Son on yıl içinde Akıllı TV platformumuzla tüketicilere en geniş içerik seçeneğini sunma konusunda öncülük ediyoruz.” diyen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Won-Jin Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: “Apple TV uygulamasını bir Akıllı TV platformuna entegre eden ilk TV üreticisi olarak, müşterilerimize olağanüstü bir değerle birlikte günümüzün en geniş ekranlarında Apple TV uygulaması deneyimini sunuyoruz.”

Samsung’un Akıllı TV platformuna tam olarak entegre edilen Apple TV uygulamasına ekrandaki simgeyi seçip erişebilecek olan kullanıcılar, iTunes’ta satın aldıkları tüm film ve TV programlarını izleyebiliyor, 100.000’den fazla iTunes film ve programına göz atabiliyor, yüksek görüntü kalitesine sahip 4K HDR biçiminde olanlar da dahil olmak üzere içerik satın alabiliyor veya kiralayabiliyor. Dünyanın her yerinden kullanıcılar Apple TV uygulamasındaki Apple TV kanallarına da abone olabiliyor. Yalnızca istedikleri kanallar için ödeme yapan kullanıcılar içerikleri uygulama üzerinden arzu ettikleri zamanda izleyebiliyor. Samsung Akıllı TV kullanıcıları, önümüzdeki sonbaharda aynı modellere gelecek güncelleme sayesinde Apple TV üzerinden Apple’ın orijinal video abonelik hizmeti olan Apple TV+’a da erişebilecek. AirPlay 2 özellikli Samsung Akıllı TV’ler ile müşteriler; iPhone, iPad veya Mac’lerindeki video ve içerikleri zahmetsizce Samsung Akıllı TV’lerinde oynatabilecek.

Apple TV uygulaması; Bixby ve Arama gibi Samsung Akıllı TV hizmetleriyle de kusursuz çalışarak Samsung platformunda tutarlı bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor.