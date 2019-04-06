Samsung Electronics ve Universal Pictures Home Entertainment İşbirliği Yaptı!

Samsung Electronics ve Amerikalı global içerik prodüksiyon ve dağıtım şirketi Universal Pictures Home Entertainment (UPHE), HDR10+ ile yenilenmiş içerikleri piyasaya sunmak için iş birliği yaptığını duyurdu. Samsung Electronics tarafından geliştirilen HDR10+ teknolojisi yeni nesil video standartlarını belirliyor.

Samsung Electronics’in öncülüğünü yaptığı HDR10+ (High Dynamic Range 10+), yeni nesil açık kaynaklı bir video standardı. TV deneyiminizi değiştiren HDR10+, her sahnede inanılmaz parlaklık ve kontrast sunarak açık görüntülerin daha parlak, karanlık yerlerin ise daha koyu olmasını sağlıyor. İzleyiciler için olağanüstü kaliteli HDR görüntüler oluşturan HDR10+, en üst düzey izleme deneyimini sunuyor.

Samsung Electronics ve UPHE bu iş birliği ile yeni çıkan ve mevcut bulunan çok sayıda içeriğe HDR10+ teknolojisini uygulayacak. Tüketiciler böylece birçok farklı ekranda mümkün olan en iyi ev eğlencesi deneyimini yaşayabilecek.

UPHE Dijital Dağıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Bonner, “HDR10+ gibi etkileyici ve gelişmiş bir teknolojiyi tüketicilere sunmak için Samsung Electronics ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde tüketiciler Universal’ın fiziksel ve dijital içerikleriyle benzersiz ve muhteşem bir izleme deneyimi yaşayacak.” dedi.

Samsung’un açıklaması

“HDR10+ ile tüketicilere çok canlı bir izleme deneyimi sunarak görüntü kalitesinde yeni bir çağ açtık.” diyen Samsung Electronics Görüntü Sistemleri İş Birimi Ar-Ge Ekibinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hyogun Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsung Electronics’in benzersiz teknolojisi ve yeterliğini arkamıza alarak Universal gibi üst düzey şirketlerle ortaklıklarımızı genişletmeyi sürdürecek ve tüketicilere en iyi HDR içerikleri sunacağız.”

Samsung Electronics, Ağustos 2017’de kurduğu HDR10+ LLC ile yeni nesil HDR teknolojisine öncülük ediyor ve ekosistemi genişletiyor. Bu kapsamda bugüne kadar çeşitli film stüdyoları ve OTT operatörleri ile iş birliklerine imza atıldı. Samsung; HDR10+ logo ve sertifika programını Kore, Japonya ve ABD’ye ek olarak tüm dünyada da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HDR10+ sertifika ve logo programı; teknolojinin ayrıntılı teknik özelliklerinin paylaşılması ve testlerden meydana geliyor. Bağımsız bir test laboratuvarından sertifikayı alan cihazlara logo ve kullanım kılavuzu veriliyor.