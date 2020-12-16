Samsung için önümüzdeki yıl efsanevi olacak!

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, Samsung’un 2021 yılında da tek tip mobil cihaz deneyimlerine meydan okuyarak kişiselleştirilmiş, kullanıcıya özel teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Roh, ayrıca “Samsung Galaxy 2021’de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacak. Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak.” dedi.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, kaleme aldığı blog yazısında Samsung’un 2020 yılını değerlendirirken 2021 yılı planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. TM Roh yazısında, “çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası haline getirecek kusursuz entegrasyona sahip araç deneyimleri sunabilecek çok iyi bağlantı olanaklarını kullanıma sunacağız.” müjdesini verdi. Ayrıca Samsung Galaxy cihazlarının 2021’de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacağını da söyleyen TM Roh, “Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak.” dedi. Şirketin önümüzdeki yıl yapacaklarıyla ilgili önemli ipuçlarını paylaşan TM Roh’un heyecanlandıran o yazısı:

“Gençliğimden bu yana mühendislik, teknoloji ve çıkan yeni cihazlar beni hep büyülemiştir. Bu yıl da başardıkları ve başarabilecekleri nedeniyle teknolojiyi daha da takdir eder oldum. Hayatlarımızı yeniden şekillendirmek, çalışma şeklimizi yeniden düşünmek ve daha esnek hale gelmek zorunda kaldık ve tüm bunlar teknoloji sayesinde yapabildik. 2020, insanlara hayatlarını zenginleştiren ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan kişiselleştirilmiş deneyimler sunan teknolojinin sonsuz gücünden ve potansiyelinden tam olarak yararlanma konusundaki kararlılığımızı perçinledi.

Bu yıl sona ererken, 2021’de ne olacağını düşündüğümde, Samsung’un açık iş birliği geliştirme ve insanları kişisel yolculuklarında güçlendirmek amacıyla yeniliği ileriye götürme konusunda izlediği yolların hepsi benim için cesaret verici olacak. Herkes için tek bir mobil deneyime asla inanmadık ve inanmayacağız. 5G mücadelesine öncülük ettik ve katlanabilir akıllı telefon serisiyle geleceği şekillendirdik. Şimdiyse 5G, yapay zekâ (AI) ve nesnelerin internetinde (IoT) mobil cihazların yapabileceklerine ilişkin parametreleri yeniden tanımlayacak ve herhangi bir dayatma olmadan tüketicilere kendi mobil deneyimlerini kendi yaşamlarına göre uyarlama özgürlüğü verecek devrim niteliğinde hamleler yapacağız.

2020 yılında öne çıkanlar

Bu yıl, Samsung olarak misyonumuza sadık kaldık ve mobil inovasyonun yeni dönemini şekillendirecek dönüm noktası teknolojiler için yeni alanlar açtık. Merkezine cep telefonlarını koyduğumuz akıllı, bağlantılı cihazlarla ilgili vizyonumuz gerçeğe dönüştü. 2020 yılında, Samsung’un on yıldan uzun süredir öncülük ettiği bir teknoloji olan 5G ilgi odağı haline geldi. Samsung, son 10 yıldır küresel 5G altyapısının oluşturulmasına destek olarak, beşinci nesil hücresel teknolojinin temellerini attı. 2019’da, dünyanın ilk ticari 5G akıllı telefonu Galaxy S10 5G ile ilk 5G tablet olan Galaxy Tab S6 5G’yi piyasaya sürdük. Samsung olarak en başından beri 5G’yi demokratikleştirmeye çalışıyoruz. Bu yılı Galaxy ekosistemine eklediğimiz yirmi farklı 5G cihazla kapatıyoruz.

2019’da Galaxy Fold ile ticari olarak lansmanını yaptığımız ve 2020’de Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold2’nin piyasaya sürülmesiyle geliştirdiğimiz bir kategori olan katlanabilir akıllı telefonların arkasında da büyüyen bir ivme söz konusu oldu. Uzun süredir devam eden ve sektöre öncülük eden ortaklıklarımız sayesinde, katlanabilir cihazlardan oluşan açık bir ekosistem kurduk. Bunun yanında, iyileştirilmiş uygulama etkileşimleri ve ekranlar yoluyla genişletilmiş bir kullanıcı deneyimi yaratmamızda bize destek olan UX inovasyonunu da güçlendirmiş olduk. Galaxy Z Fold2, mobil teknolojiyle nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayan bir akıllı telefon olarak övgüyle karşılandı. Bunu büyük bir heyecanla söylüyorum: kategorilerde değişim yaratabilecek bu alanı keşfetmeye, dönüştürmeye ve genişletmeye devam ettiğimiz sürece, tüm bunlar ileride yapabileceklerimizin yalnızca küçük bir kısmı sayılır.

Ayrıca dünyayı daha iyi, daha sürdürülebilir bir yer haline getirme çabalarımızda da ilerleme kaydettik. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa olarak, Samsung Küresel Hedefler uygulamamız aracılığıyla Galaxy topluluğunu harekete geçirip güçlendirerek 80 milyondan fazla akıllı telefondan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini destekledik. Ürün ömrünü uzatarak, ambalajlarımızda sürdürülebilir malzemelerden daha fazla yararlanarak ve çevreye duyarlı ürünler ve aksesuarlar yaratarak dünyanın döngüsel ekonomiye geçişine yardımcı olmak için ürün yaşam döngümüz boyunca kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz.

2021’de takip edilecek mobil yenilikler

Samsung’un bu yıl başardıklarıyla gurur duyuyorum. Ama ilerlemenin önündeki engellere meydan okumaya kararlı öncüler olarak bizler her zaman bir sonraki adımı düşünmek durumundayız. Akıllı telefonlarımız gerçekten de insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Herkesin uzaktan çalışmaya ve evde eğlenceye daha fazla zaman ayırmaya başlamasıyla birlikte, video kalitesi ve mobil cihazlardaki özellikler hayati bir önem kazandı.

Uzaktan çalışma ve sanal kutlamalardan oyun ve çevrimiçi dans yarışmalarına kadar, dünya her zamankinden daha fazla video yaratıyor, paylaşıyor ve yayınlıyor. İster bir profesyonel gibi çekimlerinizi düzenlemeyi tercih edin; ister akıllı, çok görevli lenslerin sizin yerinize çekimleri yapmasını tercih edin, Samsung Galaxy 2021’de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacak. Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak.

Mühendislerimiz ve geliştiricilerimiz, Galaxy cihazlarımızın yapay zekâ yeteneklerini geliştirerek, daha iyi fotoğraflar ve videolar çekmelerini, pil ömürlerinin ve depolama alanlarının en üst düzeye çıkarılmasını, ekranların optimize edilmesini ve bu cihazların günlük aktiviteler ve rutinlerden sürekli olarak öğrenmesini sağlıyor. İnsanların üretken olmalarını ve zevk aldıkları her şeyi yapmalarını sağlamak hedefiyle, bu tür kişiselleştirilmiş yetenekleri Galaxy ürün portföyünün her noktasında genişletmeyi planlıyoruz.

Birbirine bağlı cihazlar gerektiren bir dünyada yaşadığımız bugünlerde Samsung açık kaynak araştırmalarını ve iş birliğini de yoğun bir biçimde desteklemeye devam ediyor. Daha fazla kişinin bu teknolojinin sunduğu her şeyden yararlanmasını sağlamak için cihazlar, uygulamalar ve hizmetler arasında kullanılabilecek yeni yetenekleri bu şekilde geliştiriyoruz. Benzer fikirlere sahip diğer sektör liderleriyle birlikte çalışarak oluşturduğumuz açık ekosistemler sayesinde, bizi heyecan verici yeni bir entegre mobil deneyimler çağına götürecek bağlantılı ve uyumlu yenilikler geliştiriyoruz.

En önemli ortaklarımızla devam eden açık iş birliğimiz sayesinde, ultra geniş bant (UWB) gibi çığır açan teknolojileri hâlihazırda geliştirdik. Çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası haline getirecek kusursuz entegrasyona sahip araç deneyimleri sunabilecek çok iyi bağlantı olanaklarını kullanıma sunacağız. Ayrıca, anahtarlarınızdan cüzdanınıza, hatta ailenizdeki evcil hayvanınıza kadar en önemli şeylerin yerini hızlıca bulabilmenizi de kolaylaştırıyoruz.

Yeni ve heyecan verici yenilikler sunarken, bir numaralı hedefimiz, verilerini son derece dikkatli kullanma ve kişisel bilgilerini her adımda güvende tutma sözü vererek insanların güvenebileceği deneyimler yaratmak ve yaklaşımımız her zaman bu yönde olacak. Bu yeni cihazlar, son derece kişiselleştirilmiş mobil deneyimler sunarak güvenlik ve gizlilik temelinde yapılandırılacak.

Samsung’un vadettikleri

Herkesin en son mobil teknolojilere ve sınırsız, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan geniş ürün çeşitliliğiyle erişmesi gerektiğine inanıyoruz. 2021’de, geniş ürün portföyümüz sizi güçlendiren ve sizi asla geride bırakmayan çığır açan olanaklar sunacak.

Çığır açan mobil teknolojilerimiz ile genel eğilimin önünde olmaya devam edecek, geçmişimize sadık kalarak katlanabilir cihaz portföyümüzü genişleteceğiz. Böylece bu çığır açan kategori herkes için daha erişilebilir olacak. Devrim niteliğindeki kameralarımızla tanınıyor olsak da kendimizi aşmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu bağlamda 2021’de süper akıllı, profesyonel seviye kamera ve video olanakları sunacağız. Ayrıca, kullanıcıların Galaxy Note deneyimleri boyunca en çok memnun kaldıkları özellikleri takip ediyor, bu gibi çok sevilen özellikleri ürün gamımızdaki diğer cihazlara ekleme konusunda heyecan duyuyoruz.

Samsung olarak ürünlerimizi fiziksel ve dijital dünyaların sınırlarını ortadan kaldıracak şekilde geliştiriyor, kullanıcılarımıza özgürlük sunmaya büyük önem veriyoruz. Çünkü teknolojinin sınırlarının yalnızca hayal gücümüzün sınırlarına denk olduğunun farkındayız ve bizim hayal gücümüz sınır tanımıyor. Ocak ayında da daha fazla yeniliği paylaşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum.”