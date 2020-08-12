Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programının ilk dönem kazananları belli oldu!

Samsung’un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı’yla birlikte hayata geçirdiği “Samsung İnovasyon Kampüsü” eğitim programında uzmanlardan oluşan jüri tarafından en başarılı projeler seçilirken mezun olmaya hak kazanan öğrencilere de sertifikaları takdim edildi.

Ürün ve hizmetleri ile geleceği bugünden şekillendiren Samsung Electronics’in küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Samsung İnovasyon Kampüsü” eğitim programında başarılı projeler belli oldu.

Uzmanlardan oluşan jüri, Samsung’un global olarak belirlediği seçim kriterlerine uygun olarak en yaratıcı, IoT teknolojilerini en iyi kullanan ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına” en iyi hizmet eden projeleri seçti. Jüri oylaması sonucunda ilk üçe giren projelerin sahiplerine, Samsung.com’da yapacakları alışverişlerde geçerli olmak üzere birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 2.500 TL hediye çeki verildi.

Batuhan Abay’ın hava kirliliğini ölçümlemek için geliştirdiği Climate Sensitive Smart System projesi birinci, Emre Mollahüseyinoğlu ve Fatih Arslantürk’ün atık yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen Smart Waste Management projesi ikinci, Doğukan Ateş’in görme engellilerin karşılaştıkları zorlukları tek bir uygulamada çözen Invisible Helper projesi ise üçüncü oldu.

Climate Sensitive Smart System: Kompakt tasarıma sahip, mobil bir şekilde çalışabilen hava kalitesi ölçüm cihazı ve veri görselleştirmesi için kullanılan bir kontrol paneli bulunuyor. Bu proje ile belediyeler ve STK’larla yapılacak iş birlikleri sayesinde belirlenecek rotalarda tahsis edilecek araçlara hava ölçüm cihazı monte edilerek istenilen her bölgede düşük bir maliyetle hava kalitesi ölçümlenebilecek. Böylelikle sadece büyük istasyonlara sahip bölgelerde hava kalitesi ölçümlenmesinin önüne geçilerek insan sağlığı ve iklim değişikliği üzerine yapılacak araştırmalarda fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.

Smart Waste Management: Atık yönetimini geliştirmek ve akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçirmek adına hazırlanan bu proje sayesinde çöp kutularındaki doluluk oranının çöp kutuların yanına gitmeden öğrenilebilmesini sağlayacak bir ağ kurulması hedeflendi. Böylece bir çöp kamyonu çöp toplamak için yola çıktığı zaman sadece dolu olanların yanına giderek seyir güzergâhı optimize edilecek, bu şekilde iş gücünü daha aktif kullanmak, trafiği azaltmak ve karbondioksit emisyonunu azalmak mümkün olacak.

Invisible Helper: Bu proje ile görme yetisinde problem olan kişilerin günlük hayatta yaşadıkları farklı problemlere basit şekilde tek bir cihazla çözüm üretmek amaçlandı. Bir baston şeklindeki cihaz ile kullanıcılara renk, cisim gibi bilgiler veriliyor. Aynı zamanda cihaz telefona da bağlanıyor ve kaybolması durumunda sesli alarm ile cihazın yeri saptanabiliyor.

25 öğrenciye IoT eğitimi verildi

Başvuruları şubat ayında alınan ve 4 bini aşkın başvuru içinden seçilen öğrencilere nesnelerin interneti (IoT) odağında yaklaşık 3 ay süren eğitimler verildi. 240 saatlik eğitimlerin 80 saati IoT proje hazırlama süreçlerinden oluşurken projelerin “Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarına” çözüm getirmesi şartı konuldu. Projelerin hazırlanması için gerekli teknik kitler, sensörler ve IoT ekipmanları Samsung tarafından öğrencilere temin edildi. İTÜ’nün uzmanları tarafından Samsung’un global müfredatı çerçevesinde verilen eğitimler sonucunda toplam 25 öğrenciye sertifika verildi.

Önde elen isimlerden ve uzmanlardan eğitimler

Koronavirüs nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleşen eğitimler kapsamında Türkiye Bilişim Vakfı Kurucusu Faruk Eczacıbaşı gençlerle bir araya gelerek “Geleceğin Teknolojileri ve Kırılım Çağı” konulu bir ders verdi. Ayrıca UNDP de proje başlangıcında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda gençlere eğitimler verdi. Bunun yanı sıra UNDP’nin 15 kişilik uzman kadrosu projelere destek sunmak amacı ile Türkiye’de ilk kez gençlere mentörlük yaptı. Teknik eğitimlerin yanı sıra gençlere Samsung’un kıdemli insan kaynakları uzmanları tarafından işe alım, CV hazırlama, mülakat teknikleri vb. bilgilerin olduğu eğitimler de verildi.

Önümüzdeki yıllarda da devam edecek uzun soluklu eğitim programının bir sonraki dönemi ise Eylül 2020’de başlayacak.