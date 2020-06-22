Samsung’dan evlenmeyi düşünen çiftlere özel kampanya: “Üçlü Çeyiz Paketi”

Evlenmeyi düşünen çiftler müjde! Samsung’un “Üçlü Çeyiz Paketi” kampanyası ile anında 750 TL indirim fırsatı. Son tarih 30 Haziran…

Samsung Electronics evlenme planı yapan çiftler için kaçırılmayacak bir kampanyaya imza attı. 30 Haziran’a kadar devam edecek “Üçlü Çeyiz Paketi” kampanyası kapsamında Samsung marka seçili buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makinelerinden herhangi üçünü aynı anda satın alanlar fatura tutarı üzerinden KDV dâhil 750 TL indirimden faydalanacak.