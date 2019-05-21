Samsung’dan Yeni AKG Kablosuz Kulaklık Nihayet Türkiye’de!

Üst düzey ses performansı elde etmek isteyenler, Samsung’un yeni AKG kulaklıkları ile müzik keyfini zirvede yaşayacak. Samsung, 5 yeni kablosuz kulaklık ile Türkiye’de pazar kazanmayı umut ediyor. İşte huzurlarınızda Samsung’un AKG imzalı yeni kablosuz kulaklıkları.

Kaliteli ürünleriyle tanıdığımız AKG markasının yeni kulaklıkları Türkiye’de satışa sunuldu. Adaptif gürültü engelleme özelliği bulunan N700NC, 33 saate varan pil ömrüyle dikkat çeken Y500 ile farklı renk seçenekleri, hızlı şarj teknolojisi ve AAC desteğiyle dikkat çeken modeller N200 ve Y100, sundukları güçlü performansla kullanıcılara üst düzey memnuniyet yaratacak.

AKG N700NC

AKG’nin üst düzey kablosuz kulaklığı N700NC; uyarlanabilir gürültü engelleme teknolojisi, tek tuşla etkinleştirilebilen ortam farkındalık özelliği, yastıklı ayarlanabilir kafa bandı ve 20 saate varan pil ömrü, kompakt taşıma çantası ile dikkat çekiyor. Ses tutkunlarının beklentilerini karşılayacak, iyi bir yol arkadaşı olacak AKG N700NC, gümüş renk seçeneğiyle de dikkat çekiyor.

AKG N60NC

Aktif gürültü engelleme özelliğiyle, katlanabilir ve kompakt tasarımıyla tüm dikkati üstüne çeken AKG N60NC, uzun yolculuklar için 15 saatlik pil ömrüne sahip. Aktif gürültü özelliği açık ve kablolu kullanımda ise 30 saate varan pil ömrü bulunan AKG N60NC, AAC teknolojisiyle yüksek kalitede sesi kayıp yaşamadan kullanıcılara sunuyor. Gelen aramayı tek tuşla cevaplayabileceğiniz AKG N60NC, AptX desteği ile Bluetooth akışında ses kalitesinin korunmasını sağlıyor. Kablosuz kulaklık, yalnızca siyah renk ile geliyor.

AKG Y500

33 saate varan pil ömrü ve hızlı şarj teknolojisiyle tüm dikkati üstüne çeken AKG Y500, alüminyum malzemesi sayesinde hem şık hem de dayanıklı bir tasarım sunuyor. Basit kulak üstü kontrolleri sayesinde sesi kontrol edip çağrı alabileceğiniz kablosuz kulaklık, iki uyumlu cihazın eşleştirilmesi sayesinde 15 dakika şarj edildiğinde ekstradan 1 saatlik kullanım imkânı sunuyor. Kulaklıkları çıkardığınızda şarkı duruyor ve taktığınızda devam ediyor. AKG Y500 kablosuz kulaklık pembe yeşil, mavi ve siyah renk seçeneği ile geliyor.

AKG N200

AKG’nin yeni kulak içi kulaklığı N200, hafif olması sebebiyle neredeyse tüm gün boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Manyetik kulaklık parçaları kablo karışıklığının önüne geçiyor ve kulak uçları mükemmel uyum sağlıyor. AptX teknolojisi ve AAC codec desteği sayesinde mükemmel ses kalitesi sağlayan N200, tam dolu pille 8 saate varan uzun bir kullanım imkânı sunuyor. Premium malzemesiyle şıklıkta yeni bir tanım getiren kulaklık, dâhili mikrofon ile sesli asistanlara kolay ulaşılmasını sağlıyor. Kablosuz kulaklık, yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle göze çarpıyor.

AKG Y100

Hafif tasarıma sahip olan AKG Y100, müzik dinlerken kolayca çağrılara geçiş yapabilmeye imkân veriyor. 8 saate varan uzun pil ömrü bulunan AKG Y100, Ambient Aware özelliği ve hızlı şarj teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Kulaklık 15 dakika şarjla 1 saatlik kullanım imkânı sunuyor. AKG Y100, pembe, yeşil, mavi ve siyah renk seçenekleriyle geliyor.