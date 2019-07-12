SAP, Dünyanın En Değerli On Altıncı Şirketi Oldu

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP; her yıl gerçekleştirilen “BrandZ Dünyanın En Değerli 100 Markası” listesinde, 16. sıraya yükseldi. Şirket aynı zamanda Kıta Avrupası’nın üç yıldır üst üste en değerli şirketi olma başarısını gösterirken teknoloji kategorisinde 7. ve B2B kategorisinde ise 3. oldu.

WPP araştırma ajansı Kantar tarafından derlenen “BrandZ Dünyanın En Değerli 100 Markası” listesine göre SAP, dünyanın en değerli 16. markası oldu. SAP, üç yıldır üst üste Kıta Avrupası’ndaki en değerli şirket olurken listede ilk 20 içerisinde yer alan tek Avrupa merkezli marka konumunda da bulunuyor.

Sıralamasını 2018 yılına göre bir basamak, 2017 yılına göre ise beş basamak birden yükselten SAP’nin marka değeri de geçen yıl yüzde 4 artışla 57,2 milyar doların üzerine çıktı. Teknoloji kategorisinde 7. sırada yer alan SAP, B2B (Business to Business) kategorisinde ise 3. sıraya yükseldi.

Hedef ilk 10’a girmek

Endüstri ve finans analistleri ile iş dünyasından liderlerin stratejilerini şekillendirirken başvurdukları önemli bir kaynak olarak da görülen rapordan çıkan bu sonuç, SAP’nin dünyanın en değerli ilk 10 şirketi arasına girme hedefine ulaşmak için ortaya koyduğu kararlılığın da bir göstergesi.

BrandZ listesi, binlerce marka hakkında 3 milyondan fazla tüketiciyle gerçekleştirilen görüşmelere dayanarak oluşturduğu marka değeri ölçümleri ile Kantar Worldpanel’in verilerini kullanarak her şirketin ticari ve finansal performans analizlerini birleştiriyor. Her yıl yayınlanan araştırmada yer almak için şirketlerin halka açık ya da finansal sonuçlarını yayınlaması gerekiyor.

Raporda en değerli markaların, önde gelen borsaların endekslerinde sürekli olarak üstün performans sergilediği ve bu durumun değerli markaların pazardaki zorluklara karşın elde ettiği başarının da bir teyidi olduğu vurgulandı. Yine aynı raporda yüksek finansal değere sahip markaların, güven duyulan ve tavsiye edilen markalar olduğu belirtilirken güvenilir markaların değerinin bu nedenle daha hızlı arttığının da altı çizildi.