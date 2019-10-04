ScaleUp Summit, tüm dünyadan iş liderlerini İstanbul’da ağırlayacak

Türkiye’de girişimciliğe odaklanan en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye, 21 Ekim’de gerçekleştirilecek olan ScaleUp Summit etkinliği ile küresel girişimcilik örneklerini derinlemesine ele alarak hızlı büyüme odaklı girişimcilere ışık tutmaya hazırlanıyor. Endeavor, zirve ve programla ilgili tüm detayları http://endeavorscaleupsummit. com/ web sitesinde paylaşıyor.

Lider yöneticiler deneyimlerini paylaşacak

Dünyanın en büyük girişimci ve mentor ağlarından biri olan Endeavor’ın ağına dahilgirişimci ve mentörlerin, büyüme aşamasındaki şirketlere yönelik konuları ele alacağı ScaleUp Summit etkinliği, 21 Ekim’de Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilecek.

Tüm dünyada 30’dan fazla ofisi olan ve bulundukları ekosistemlerde fark yaratan Etkin Girişimcileri destekleyen Endeavor’ın düzenlediği etkinlikte, rol model alınan liderler ve girişimciler girişimcilik yolunda kazandıkları değerleri paylaşacak ve büyüme aşamasında dikkat edilmesi gereken konular konuşulacak.

Zirveye tırmananlar

ScaleUp Summit’te; AvidXchange Operasyon Direktörü Steven G. Boehm, Cooley LLP şirketi ortaklarından Ferish Patel, Twiga Foods’un Kurucu Ortak ve CEO’su Peter Njonjo, McKinsey&Company’de kariyerine başlayan Paola Bonomo, Resultagos Digitais CEO’su Eric Santos, Nyca Partners’ın ortağı Hans Morris ve konuşmacı olarak yer alarak deneyimlerini aktaracak. Ayrıca henüz kesinleşmemiş ve yakında duyurusu yapılacak farklı konuşmacılar için de görüşmeler sürüyor.

Sayısız liderlik rolleriyle Steve Boehm ve Hans Morris

ScaleUp Summit’te deneyimlerini paylaşacak konuşmacılar arasında bulunan Steve Boehm, AP otomasyon konusunda lider firma AvidXchange’ın Dijital Ticaret, Ödemeler ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Yöneticisi konumunda. AvidXchange’ın öncesinde eBay, Wells Fargo/Wachovia, First Data Corp, Visa gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan ve sayısız kez liderlik rolü üstlenen Steve Boehm, AvidXchange’de yazılım mühendisliği ve teknolojisi, ürün yönetimi, tedarikçi hizmetleri, ilişki yönetimi, iş zekası ve operasyonlar gibi fonksiyonel gruplara liderlik ediyor. Endeavor ağında yer alan Boehm, Scaleup şirketlerin büyüme aşamasında mentörlük de yapıyor.

Hans Morris de çok sayıda liderlik rolü üstlenerek kariyer yolculuğunda zirveye tırmananlardan. Yeni nesil girişimcilere deneyimini anlatmak üzere ScaleUp Summit’te bulunacak olan Hans Morris, şu anda üçüncü fonuna yatırım yapan fintek VC’si Nyca Partners’ın ortağı. Hans Morris daha önce General Atlantic, Visa Inc., Citigroup ve Salomon Smith Barney şirketlerinde Genel Müdür, Finans Müdürü, CCO pozisyonlarında görev aldı. Endeavor mentörleri arasında yer alan Morris, Endeavor Uluslararası Seçim Panelleri’nde sık sık panelist olarak yer alıyor.