SEM ve Google’dan Yeni İş Ortaklığı

Bağımsız veri odaklı dijital pazarlama ajansı SEM, Google Cloud Platform İş Ortağı Programı aracılığıyla Google’ın yeni teknoloji ortağı oldu. SEM müşterileri yeni ortaklık sayesinde dijital pazarlama verilerini bulut altyapısı üzerinde daha hızlı bir şekilde analiz ederken, aynı zamanda pazarlama stratejilerine dair daha gelişmiş içgörüler elde edebilecek.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına dijital pazarlama alanında stratejik danışmanlık hizmeti veren SEM, Google Cloud Platform İş Ortağı Programı aracılığıyla Google Cloud Teknoloji Ortağı oldu. Türkiye’deki ajanslar arasında bir ilk olan yeni ortaklık sayesinde, bugüne kadar markaların Google reklam alanlarından özelleştirilmiş veri kaynaklarına kadar farklı platformlardan topladığı tüm pazarlama verileri artık Google Cloud ile tek bir platform üzerinden entegre bir şekilde analiz edilip raporlanabilecek.

Kurulum süresi gerektirmeyecek ve iş süreçlerinde kesinti yaratmayacak şekilde tasarlanan Google Cloud altyapısı, aynı zamanda açık mimari özelliği sayesinde SEM müşterilerinin kullandığı mevcut sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

Büyük veri ve yapay zekâ ile bütüncül çözümler

2007’den bu yana müşterilerinin pazarlama bütçelerini daha sağlıklı kullanmalarını sağlamak için kullanıcı odaklı yenilikçi çözümleri bünyelerine katmaya devam ettiklerini belirten SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, Google Could iş ortaklığını da hem kendileri hem de müşterileri için önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Yılmaz, “Yurt içinde ve yurtdışında pek çok farklı sektörden 1.000’i aşkın firmayla hayata geçirdiğimiz başarılı projelere bir yenisini daha eklemiş olduk. Artık biz de Google Cloud’un her geçen gün büyüyen zengin ekosisteminin bir parçasıyız.” dedi.

“Bugünden itibaren, Google ile başlattığımız yeni iş ortaklığımızla, Google Cloud platformunun büyük veri ve yapay zekâ tabanlı yenilikçi özelliklerini, dijital pazarlama faaliyetlerini daha etkin ve bütüncül bir şekilde yönetmek isteyen markalara sunmaya başlıyoruz. Dijital pazarlamada rekabetin en üst seviyelere çıktığı günümüzde, müşterilerimizin dijital dünyadaki varlığını güçlendirmek ve pazar paylarını artırmaya destek olmak için makine öğrenmesinden kurumsal veri ambarına, veri görselleştirmeden veri raporlamasına kadar yeni nesil teknolojilerin en iyilerini sunmaya ve hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz.”

Google Cloud İş Ortağı Programı kapsamında SEM’in müşterilerine sunacağı çözümlerden bazıları şöyle: