Sensormatic, Extreme Networks Tarafından “Yılın İş Ortağı” Seçildi

Geçtiğimiz aylarda Atina’da düzenlenen Extreme Networks EMEA İş Ortakları Etkinliğinde en başarılı ve yenilikçi iş ortakları belirlendi.

Kablolu ve kablosuz ağ çözümleri alanında lider şirketlerden biri olan Extreme Networks, geçtiğimiz ay Atina’da Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki iş ortaklarına yönelik bir etkinlik düzenledi. 175’in üzerinde iş ortağının katıldığı etkinlikte, yeni ürünler, demolar, iş ortağı programındaki yenilikler, satış ve pazarlama stratejileri katılımcılara aktarılırken, aynı zamanda ülkelere göre yılın en başarılı ve yenilikçi iş ortakları da belirlendi. Türkiye’de “Yılın İş Ortağı” olarak kamu ve özel sektörde birçok başarılı projeye imza atan Sensormatic seçildi.

Sensormatic, sektöre dair güçlü bilgi birikimi ve Extreme Networks ürün portföyü ile hem kamu hem de özel sektörde birçok başarılı projeye imza atarak bu yıl Türkiye’de en yüksek hacme ulaşan iş ortağı oldu.

Türkiye’de bilişim sektörüne öncülük eden kuruluşlardan biri olmaktan gurur duyduklarını belirten Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Kurulduğumuz 1994 yılından bu yana gelişen teknolojilerle birlikte kendimizi yeniliyor, bilişim sektörü ve Türkiye için yeni nesil ürün ve çözümlerle değer üretiyoruz. Extreme Networks tarafından Türkiye’de ‘Yılın İş Ortağı’ olarak seçilmemiz doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri” dedi.