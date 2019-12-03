Sensormatic, Perakendede Güvenlik ve Verimlilik Artışı Sağlayan Çözümleriyle Perakende Günleri 2019’da

Sensormatic, perakende sektörünü dijital çözümlerle tanıştırarak, operasyonel verimlilik, daha fazla güvenlik ve daha yüksek satış imkânı sağlayan teknolojileriyle Perakende Günleri’nde yerini alıyor. Sensormatic’in bu yıl perakendecilerle buluşturacağı yenilikçi çözümleri arasında Trafik Analiz (Countware Traffic), POS Entegrasyon, Biyometrik ve mobil geçiş kontrol sistemleri, Personel Devam ve Kontrol Sistemi, Elektronik Fiyat Etiketi ile

Acil Durum ve Danışma Kiosku yer alıyor.

Güvenlik teknolojileri alanında, farklı sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiren Sensormatic, perakende sektörü için operasyonel verimlilik ve daha fazla güvenlik sağlayan, müşteri memnuniyetindeki artışa paralel olarak satışlara da olumlu etki yapan yenilikçi teknolojilerini, bu yıl 4-5 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Perakende Günleri’nde tanıtacak.

Sensormatic, açıkta ürün sergileme, iç ve dış kayıpların engellenmesi, envanter güvenliği, stok doğruluğu (RFID), mağaza performans ölçümü, kasa işlemlerinin kontrolü, müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi gibi kârlılığa doğrudan etki eden birçok konuda sunduğu yenilikçi çözümlerle perakende sektörünün sürekli gelişimine katkı sağlıyor. Entegre mağaza güvenlik sistemleri ile güvenliği sağlarken, mağaza içi analiz platformları ile perakendecilerin müşterilerini daha yakından tanımasına, müşteri davranışlarını ölçerek veriye dayalı aksiyonlar almasına destek oluyor.

Perakende sektöründe Sensormatic

”Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü” kimliğiyle 25 yıllık tecrübeye sahip olan Sensormatic’in sunduğu çözümler, perakende sektörünün yüzde 60’ı, en büyük lokal ve global tekstil perakendecilerinin yüzde 90’ı, kozmetik perakendecilerinin yüzde 72’si ve spor perakendecilerinin yüzde 92’si tarafından tercih ediliyor.

Perakende Günleri’nde tanıtılacak teknolojiler

Sunduğu çözümlerle her yıl Perakende Günleri’ne damgasını vuran Sensormatic’in bu yıl sektörle buluşturacağı teknolojilerin bazıları şunlar:

Ziyaretçi Trafiği Yönetimi Çözümü (Countware Traffic): Perakende sektörüne özel olarak geliştirilen Countware Traffic, zincir perakende mağazalarındaki müşteri trafiğini analiz ederek verimli operasyonel kararlar alınmasına yardımcı oluyor. Gün ve saat bazlı yoğunluk analizi yapılabilen sistem sayesinde personel çalışma saatleri belirlenebiliyor.

Elektronik Fiyat Etiketi: Fiyat etiketi yönetmeliğindeki değişim sonrası, etiketlerin pek çok değişken bilgiyle donatılması zorunluluğu geldi. Sensormatic bu çözüm sayesinde başta gıda, kozmetik ve elektronik olmak üzere tüm perakende sektöründe fiyatların saniyeler içinde güncellenebilmesini sağlıyor. Böylece perakendeciler zaman ve maliyet tasarrufu elde etmiş oluyor.

Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS): Bu çözüm, giriş çıkış ve mesai saatlerini hatasız biçimde takip ediyor. Çalışanların yaptığı giriş çıkışlar, mesai saatleri baz alınarak raporlanıyor ve bordrolama süreçleri kolaylaşıyor. Diğer yandan ofise ziyaretçi geldiğinde e-posta ile ilgili kişi anında bilgilendiriliyor. Ziyaretçilerin dolaşabileceği alanlar Passlogic üzerinde tanımlanarak, bina içindeki bölümlerin giriş çıkış yetkileri hızlıca güncellenebiliyor.

RFID Envanter Yönetim Çözümü: Bu çözüm sayesinde işletmeler ürünlerini üretim aşamasından mağazada müşteriye satılana kadar anlık olarak takip edebiliyor. Bu sayede envanter doğruluğu, reyon yönetimi, omnichannel stok yönetimi ve tedarikçi hataları gibi konular çözüme kavuşuyor. Sensormatic RFID çözümü ile 10 kat hızlı ürün sayımı yapılabiliyor. Bu sayede mağaza sayımları yılda bir ya da altı ayda bir yerine, her hafta hatta her gün yapılabiliyor. Yine bu çözüm sayesinde yüzde 99,5 stok doğruluğu ve satışlarda da yüzde 21’e varan artışlar sağlanıyor. Ayrıca müşteri memnuniyeti ve çalışan verimliliği optimizasyonu da artıyor.

Kayıp Önleme Yönetim Hizmeti (Shrink Management as a Service- SMAAS): Bulut tabanlı bu hizmetle Sensormatic, Elektronik Ürün Takip Sistemi kapsamındaki cihazların performans yönetimini sağlarken, elde edilen veriler sayesinde mağaza içi kayıpların sebeplerinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Sisteme bağlı tüm cihazlar, ilgili uzmanlar tarafından uzaktan ve proaktif olarak takip ediliyor.

Acil Durum ve Danışma Kiosku: Sensormatic mühendislerinin geliştirdiği hem AVM yönetimlerinin hem de ziyaretçilerin güvenlik ihtiyacına cevap verecek yeni bir çözüm. Alışveriş merkezlerinin güvenliğe ihtiyaç duyulan her noktasına kurulabilen ‘Acil Durum ve Danışma Kiosku’ ile güvenliğin yanı sıra AVM ziyaretçilerinin bilgi edinme ihtiyacı da karşılanıyor.