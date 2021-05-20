Siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan Türkiye’deki İlk ve Tek fon ‘İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon’ yatırımcılara sunuldu.

Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetim şirketi olan İş Portföy, ilklere imza atmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji, teknoloji, cinsiyet eşitliği ve sağlık gibi temalara dayalı yatırım fonları ile yenilikçi ürünler sunan ve son olarak blockchain teknolojisine ve dijital oyun sektörüne yatırım imkânı sağlayan İş Portföy, özgün temalı bir başka fonunu; İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon’u 20 Mayıs 2021 Perşembe günü yatırımcılarla buluşturdu.

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve bu temaya yatırım imkânı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapmaktadır. Fon portföyünde yerli ve yabancı finansal enstrümanlar yer alabilirken, ABD’li şirketler en yüksek ağırlığa sahiptir.

Yatırımcılarına çağdaş iş modelleriyle çözümler sunarak başarı iddiasını geleceğe taşıyan İş Portföy’ün Genel Müdürü Tevfik Eraslan, yeni fonları ve siber güvenlik hakkında değerlendirmelerde bulundu: “İnternet kullanımının ve dijitalleşmenin giderek hızlanmasıyla birlikte elektronik bilgi güvenliği ihtiyacı artmakta ve bu alanda daha fazla yatırım yapılmaktadır. Küresel ölçekte, çok sayıda şirket ve hatta kamu kurumları büyük siber saldırılarla karşılaşabilmekte ve sonucunda büyük maliyetler ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar günümüzde kurumların büyük çoğunluğunun siber suçlara karşı tam olarak korunamadığını göstermektedir. Bazı araştırmalara göre, önümüzdeki yıllarda siber güvenlik sektörünün çift haneli büyüme oranları yakalaması mümkün görünmektedir.” diye belirtti.

Bilgi teknolojisi güvenliği olarak da bilinen Siber güvenlik ihtiyacının artması paralelinde bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin ürün ve hizmetlerine yönelik talebin büyüyeceğini ifade eden Eraslan, “İş Portföy olarak, dünyadaki yapısal dönüşümlerden gücünü alan, geleceğin yatırımı olacağını düşündüğümüz özgün temalara dayalı fon yelpazemizi genişletiyoruz. Dijitalleşen dünyanın güvenlik kalkanını oluşturan şirketlere yatırım imkânı sunacak olan Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon’umuzu bu yelpazeye eklemekten ve bu alanda bir ilki gerçekleştimekten dolayı heyecan duyuyoruz.”

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon, TEFAS platformunda işlem görecek ve TEFAS’a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilecek.