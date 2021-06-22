Şikayetvar 6. A.C.E. Awards’ta müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi

Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. Müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar Şikayetvar A.C.E Awards’ta ödüllerine kavuştu.

140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 20 yıllık tecrübesiyle mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları altıncı kez belirledi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Töreni 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl Şikayetvar genelinde en yüksek memnuniyet oranına sahip marka, Birevim oldu.

Müşteri deneyimini en iyi yaşaran 91 marka ödülüne kavuştu

Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendiği A.C.E Awards’ta bu yıl kategori sayısı artırıldı. Geçen yıl 27 farklı sektörde 54 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği ödül töreninde, bu yıl 48 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten 91 marka ödüllerine kavuştu.

Kusursuz müşteri memnuniyetine “Yıldız Tayfı” ödülü

Markaların başarılarını taçlandırdıkları törenin ödülü Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. Tamamen el yapımı olan ve Yıldız Tayfı adı verilen benzersiz ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.

Şikayetvar 6’ncı A.C.E Awards ödül töreninde ödül alan marka ve dereceleri şöyle sıralandı:

Şikayetvar Genelinde En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip Firma

Birevim

Akaryakıt

Opet (Diamond)

Anne Bebek Ürünleri

Evy Baby (Diamond)

Elektirikli Ev – Mutfak Aletleri

Arzum (Diamond)

Tefal (Gold)

Rowenta (Silver)

Dondurma

Magnum (Diamond)

Algida (Gold)

Dijital Platform

Kablo Tv (Diamond)

Turkcell TV (Gold)

Digiturk (Silver)

Bankacılık A Segment

Türkiye İş Bankası (Diamond)

QNB Finansbank (Gold)

Akbank (Silver)

Bankacılık B Segment

HSBC (Diamond)

Odeabank (Gold)

ING (Silver)

Kamu Bankacılığı

Halkbank (Diamond)

Kargo

Yurtiçi Kargo (Diamond)

Sürat Kargo (Gold)

UPS Türkiye (Silver)

Kargo Pazaryeri

hepsiJET (Diamond)

Mobilya

Enza (Diamond)

Doğtaş Mobilya (Gold)

Kelebek Mobilya (Silver)

Ankastre

Ferre (Diamond)

Franke (Gold)

Departman Mağazacılığı

Boyner (Diamond)

Tchibo (Gold)

Katılım Bankacılığı

Albaraka Türk Katılım Bankası (Diamond)

Elementer Sigorta A Segment

Aksigorta (Diamond)

Doğa Sigorta (Gold)

Anadolu Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B Segment

Zurich Sigorta (Diamond)

Ethica Sigorta (Gold)

Ray Sigorta (Silver)

Emeklilik ve Hayat

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat (Diamond)

Avivasa (Gold)

Türkiye Hayat Emeklilik (Silver)

E-Ticaret Pazar Yeri

GittiGidiyor (Diamond)

PttAVM (Gold)

Hepsiburada (Silver)

Market Alışveriş Uygulamaları

Banabi Yemeksepeti (Diamond)

Marketler Zinciri

CarrefourSA (Diamond)

Marketler Zinciri İndirim

A101 (Gold)

Oto Kiralama Seri İlan

Yolcu 360 (Diamond)

Bilet Siteleri Ulaşım

Obilet (Diamond)

Seramik Vitrifiye

Kale (Diamond)

Akıllı Telefon

Huawei (Diamond)

Samsung (Gold)

Enerji Dağıtım

Tredaş (Diamond)

Enerji Perakende

Zorlu Enerji (Diamond)

Mepaş (Gold)

Faizsiz Finans Sistemi

Eminevim (Diamond)

Birevim (Gold)

İletişim

Turkcell (Diamond)

Vodafone (Gold)

Kozmetik Mağaza Zinciri

Watsons (Diamond)

İnternet Servis Sağlayıcılar

Kablo Net (Diamond)

Millenicom (Gold)

Superonline (Silver)

Network Satış

Farmasi (Diamond)

Güvenlik Sistemleri

Kale Alarm (Diamond)

Pronet (Gold)

Yatak

İşbir Yatak (Diamond)

Yataş (Gold)

Otomotiv Lüks Segment

BMV (Gold)

Mercedes (Diamond)

Otomotiv A Segment

Renault (Diamond)

Fiat (Gold)

Ford (Silver)

Otomotiv B Segment

Dacia (Diamond)

Nissan (Gold)

Beyaz Eşya

Vestel (Diamond)

Arçelik (Gold)

Beko (Silver)

Hazır Giyim

DeFacto (Diamond)

Mavi (Gold)

LCWaikiki (Silver)

Isı Sistemleri (Kombi)

Ferroli Türkiye (Diamond)

Baymak (Gold)

DemirDöküm (Silver)

Ödeme Sistemleri

iyzico (Diamond)

PayTR (Gold)

ininal (Silver)

Özel Alışveriş

Morhipo (Diamond)

Spor Giyim

Puma (Silver)

Züccaciye Markası

Porland Porselen (Diamond)

TV

Vestel (Diamond)

Teknoloji Mağaza Zinciri

Teknosa (Diamond)

Teknoloji Ürün Siteleri

İncehesap (Diamond)