Şikayetvar 6. A.C.E. Awards’ta müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi
Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. Müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar Şikayetvar A.C.E Awards’ta ödüllerine kavuştu.
140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 20 yıllık tecrübesiyle mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları altıncı kez belirledi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Töreni 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl Şikayetvar genelinde en yüksek memnuniyet oranına sahip marka, Birevim oldu.
Müşteri deneyimini en iyi yaşaran 91 marka ödülüne kavuştu
Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendiği A.C.E Awards’ta bu yıl kategori sayısı artırıldı. Geçen yıl 27 farklı sektörde 54 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği ödül töreninde, bu yıl 48 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten 91 marka ödüllerine kavuştu.
Kusursuz müşteri memnuniyetine “Yıldız Tayfı” ödülü
Markaların başarılarını taçlandırdıkları törenin ödülü Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. Tamamen el yapımı olan ve Yıldız Tayfı adı verilen benzersiz ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.
Şikayetvar 6’ncı A.C.E Awards ödül töreninde ödül alan marka ve dereceleri şöyle sıralandı:
Şikayetvar Genelinde En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip Firma
Birevim
Akaryakıt
Opet (Diamond)
Anne Bebek Ürünleri
Evy Baby (Diamond)
Elektirikli Ev – Mutfak Aletleri
Arzum (Diamond)
Tefal (Gold)
Rowenta (Silver)
Dondurma
Magnum (Diamond)
Algida (Gold)
Dijital Platform
Kablo Tv (Diamond)
Turkcell TV (Gold)
Digiturk (Silver)
Bankacılık A Segment
Türkiye İş Bankası (Diamond)
QNB Finansbank (Gold)
Akbank (Silver)
Bankacılık B Segment
HSBC (Diamond)
Odeabank (Gold)
ING (Silver)
Kamu Bankacılığı
Halkbank (Diamond)
Kargo
Yurtiçi Kargo (Diamond)
Sürat Kargo (Gold)
UPS Türkiye (Silver)
Kargo Pazaryeri
hepsiJET (Diamond)
Mobilya
Enza (Diamond)
Doğtaş Mobilya (Gold)
Kelebek Mobilya (Silver)
Ankastre
Ferre (Diamond)
Franke (Gold)
Departman Mağazacılığı
Boyner (Diamond)
Tchibo (Gold)
Katılım Bankacılığı
Albaraka Türk Katılım Bankası (Diamond)
Elementer Sigorta A Segment
Aksigorta (Diamond)
Doğa Sigorta (Gold)
Anadolu Sigorta (Silver)
Elementer Sigorta B Segment
Zurich Sigorta (Diamond)
Ethica Sigorta (Gold)
Ray Sigorta (Silver)
Emeklilik ve Hayat
Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat (Diamond)
Avivasa (Gold)
Türkiye Hayat Emeklilik (Silver)
E-Ticaret Pazar Yeri
GittiGidiyor (Diamond)
PttAVM (Gold)
Hepsiburada (Silver)
Market Alışveriş Uygulamaları
Banabi Yemeksepeti (Diamond)
Marketler Zinciri
CarrefourSA (Diamond)
Marketler Zinciri İndirim
A101 (Gold)
Oto Kiralama Seri İlan
Yolcu 360 (Diamond)
Bilet Siteleri Ulaşım
Obilet (Diamond)
Seramik Vitrifiye
Kale (Diamond)
Akıllı Telefon
Huawei (Diamond)
Samsung (Gold)
Enerji Dağıtım
Tredaş (Diamond)
Enerji Perakende
Zorlu Enerji (Diamond)
Mepaş (Gold)
Faizsiz Finans Sistemi
Eminevim (Diamond)
Birevim (Gold)
İletişim
Turkcell (Diamond)
Vodafone (Gold)
Kozmetik Mağaza Zinciri
Watsons (Diamond)
İnternet Servis Sağlayıcılar
Kablo Net (Diamond)
Millenicom (Gold)
Superonline (Silver)
Network Satış
Farmasi (Diamond)
Güvenlik Sistemleri
Kale Alarm (Diamond)
Pronet (Gold)
Yatak
İşbir Yatak (Diamond)
Yataş (Gold)
Otomotiv Lüks Segment
BMV (Gold)
Mercedes (Diamond)
Otomotiv A Segment
Renault (Diamond)
Fiat (Gold)
Ford (Silver)
Otomotiv B Segment
Dacia (Diamond)
Nissan (Gold)
Beyaz Eşya
Vestel (Diamond)
Arçelik (Gold)
Beko (Silver)
Hazır Giyim
DeFacto (Diamond)
Mavi (Gold)
LCWaikiki (Silver)
Isı Sistemleri (Kombi)
Ferroli Türkiye (Diamond)
Baymak (Gold)
DemirDöküm (Silver)
Ödeme Sistemleri
iyzico (Diamond)
PayTR (Gold)
ininal (Silver)
Özel Alışveriş
Morhipo (Diamond)
Spor Giyim
Puma (Silver)
Züccaciye Markası
Porland Porselen (Diamond)
TV
Vestel (Diamond)
Teknoloji Mağaza Zinciri
Teknosa (Diamond)
Teknoloji Ürün Siteleri
İncehesap (Diamond)