Silikon Vadisi çıkışlı Leo AR Teknasyon’dan yatırım aldı

Teknasyon, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile bulunulan ortama gerçek zamanlı olarak 3D objeler ekleyip video çekilmesini sağlayan Silikon Vadisi çıkışlı uygulama Leo AR’ın yatırımcısı oldu.

Teknasyon, başarılı bulduğu girişimleri Rockads programına dâhil ederek global pazardaki büyümelerini desteklemeye hız kesmeden devam ediyor. Yatırım yaptığı girişimlerin de aynı şekilde Rockads programından yararlanmasını sağlayan Teknasyon’un bu yıl gerçekleştirdiği ikinci yurt dışı yatırımı, Silikon Vadisi çıkışlı artırılmış gerçeklik uygulaması Leo AR oldu.

Leo AR, Apple tarafından pek çok kez “Günün Uygulaması” seçildi

İlk şirketini Snapchat’e satan Dana Loberg ve Türk girişimci Şahin Boydaş tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Leo AR uygulaması için; insanların çevrelerindeki dünyaya farklı bir gözle bakmalarını, hayal kurmalarını ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlayarak herkesin içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmasına olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcıların bulundukları çevreyi yeniden tanımlamalarını ve hayatlarına eğlence katmalarını amaçlıyor. Kullanıcılarına kütüphanesinde bulunan 1500’ün üzerinde 3D objesinden birini seçme fırsatı sunan Leo AR’da şimdiye dek 8 milyondan fazla video üretildi. ABD’de Apple tarafından defalarca “Günün Uygulaması” seçilen Leo AR, dünya çapında çok sayıda ülkenin uygulama marketinde yer alıyor. Artırılmış gerçeklik pazarının önemli oyuncularından biri olan uygulama; Great Oaks Ventures liderliğinde aldığı 3 milyon dolarlık yatırım turunda Teknasyon’un yanında IVP’den Dennis Phelps, Deutsch Telekom, Betaworks ve Facebook’tan da yatırım aldı.

Leo AR, Teknasyon’un global çaplı büyümedeki bilgi ve tecrübelerinden de faydalanacak

Leo AR CEO’su Dana Loberg, Teknasyon’dan aldıkları yatırım hakkında: “Leo AR olarak artırılmış gerçeklik alanındaki büyümemizi sürdürürken Teknasyon’dan aldığımız yatırım ve destek bizi heyecanlandırıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza saniyeler içerisinde AR videolarını oluşturmalarını sağlayacağımız ve bunu her yaştan insanın kolaylıkla kullanacağı şekilde ürünleştireceğimiz için çok mutluyuz. Leo AR olarak; büyümemize ve genişlememize devam ederken Teknasyon gibi global B2C alanında data bazlı pazarlama yöntemleri konusunda ciddi bilgi, deneyim ve tecrübeye sahip olan, bunu Rockads programı altında ekosistem ile paylaşan bir yatırımcı partnerimiz olması harika.” dedi.

Teknasyon CIO’su Onur Kurugöl, Leo AR’a yaptıkları yatırımı şöyle değerlendirdi: “Artırılmış gerçeklik teknolojisini ve bu teknoloji ile üretilen girişimleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Leo AR, bu alanda başarısını kanıtlamış ve her geçen gün kendisini yenileyerek ileri taşıyan, global ölçekte ses getirecek bir uygulama. Biz de Teknasyon olarak insanların severek ve eğlenerek kullandığı, teknolojideki yenilikleri cesurca kullanan ve globalde büyüme hedefi olan Leo AR gibi girişimlere yatırımlar yapmaya; yatırımcı kimliğimizden daha da önemlisi Rockads programımızın çatısı altında globalde edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleri bu girişimlerle paylaşarak global büyüme desteği veren bir partner olmaya devam edeceğiz.”

Rockads, girişimleri global pazarda büyütmeye devam ediyor

Teknasyon, Rockads programı dâhilinde verdiği destekle yurt içi ve yurt dışı mobil uygulama girişim ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. Hâlihazırda 102 girişimin dâhil olduğu Rockads programının 55 kişiden oluşan tecrübeli ekibi; artan global rekabet ortamında girişimlerin sürdürülebilir bir büyüme performansı sağlamaları ve pozisyonlarını sağlamlaştırmaları için sektör öngörüleri, rakip analizleri, hedef pazarların tespiti, kreatif hazırlığı, monetizasyon, müşteri yaşam ömrü ve kârlılıkların artırılması gibi alanlarda danışmanlık veriyor; yaptığı eğitimler ve webinarlar ile global büyüme tecrübelerini Teknasyon’un yatırım yaptığı girişimlerin de dâhil olduğu Rockads ekosistemine aktarıyor.