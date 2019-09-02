Sınava Teknolojiyle Hazırlanıp En İyi Üniversiteleri Kazandılar

Dershane sisteminin değişmesi sonrasında, yeni teknolojileri kullanarak sınavlara hazırlanmak son yılların en önemli trendi oldu. Soru sormanın en kolay yolu Kunduz uygulamasını kullanarak sınava hazırlanan öğrenciler, bu sene de Türkiye’nin en iyi üniversitelerine ve yüksek puanlı bölümlere yerleşmeyi başardı.

YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştiren Kunduz, teknolojinin önemli bir faydasını öne çıkartıyor. Dershane gitmeden veya özel ders almadan, kendi koşullarını değerlendirerek sınavlara hazırlananlar için en önemli eksiklerden birini kapatan Kunduz, çok daha ekonomik ve daha etkili bir seçenek sunuyor.

2019 YKS’ye Kunduz’la hazırlanan öğrencilerin %90’ı bir üniversiteye yerleşmeyi başardı. Yeni sistemde dersane işlevi gören temel liselere ve özel derslere alternatif olan mobil uygulama Kunduz, öğrencilerin çözemedikleri soruların çözümlerini tek tuşla almalarına imkan sağlayan bir mobil uygulama. Kullanıcı sorunun fotoğrafını çekiyor, Kunduz’a gönderiyor ve çözümü dakikalar içinde cep telefonuna geliyor.

Kunduz’la Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleşmeyi başaran öğrencilerin ortak görüşü, Kunduz eğitmenleri ve rehberlik servisinin çok başarılı olduğu yönünde. İstedikleri bölümü kazanmalarında Kunduz’un büyük faydası olduğuna değinen öğrenciler, detaylı ve hızlı çözümler sunmasını en önemli avantajlar olarak sıralıyor. Öğrenciler uygulama hakkında detaylı bilgiye Kunduz.com web sitesi üzerinden erişebiliyor.

Kunduz’la hazırlandılar, Tıp kazandılar

Cep telefonu üzerinden Kunduz’u kullanarak hayalini gerçekleştirenlerden biri olan Elif Tuna Ulukan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmeyi başardı. Sınava hazırlıkta motivasyonun ve planlı çalışmanın önemine dikkat çeken Elif, gelişiminde yanlışlarını fark etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Bunda Kunduz’un çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Ulukan, “Sayısal öğrencisi olarak sözel derslerden endişeliydim. Kunduz’da hocalarımızın konu özeti tadındaki çözümleri sayesinde sayısal derslerin yanı sıra sözel dersleri de kapsamlı bir şekilde öğrenme fırsatım oldu.” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Busenur Toykuyu ise sınava hazırlık sürecinde Kunduz’u keşfetmeden önce yaşadığı en büyük sorunun çözemediği sorular olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, zorlandığımız soruların detaylı çözümlerini öğrenmemiz. Böyle zamanlarda profesyonel yardım hepimizin ihtiyacı. Bu noktada Kunduz ile karşılaştığım için çok şanslıyım. Masamın başında en fazla 5 dakika içerisinde elime ulaşan kapsamlı çözümler sayesinde yeterince stresli olduğum bu süreçte önemli bir derdime çare buldum.”

Onlar artık birer Boğaziçili

Kunduz’la sınava hazırlanarak Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’ne yerleşen Mehmet Ali Tükenmez, YKS 2019 ham puan sözelde 93’üncü ve ham puan EA’da 173’üncü olmak gibi önemli bir başarıyı elde etti. İçinden çıkamadığı soruların çözümüne ulaşmanın Kunduz’la çok kolay olduğunu söyleyen Mehmet Ali, “Konuları tekrar etmem gerektiğinde eski sorduğum sorulara bakıp tekrarımı telefon üzerinden kolayca yapıyordum. Üstelik istediğim derste ve konuda diğer öğrencilerin sorduğu soruları da zorluk seviyesine göre çözüp anında sonuca ulaşabiliyordum ve bunun sayesinde konuları pekiştiriyordum.” sözleriyle Kunduz’u sınava hazırlanan tüm öğrencilere tavsiye ediyor.

Bu sene Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşen bir başka öğrenci olan Samet Sefa Eyigün’ün tercihi ise Makine Mühendisliği oldu. “Türkçe sorularımı çözdürmek için ders almak istemiyordum. Kunduz’u bu sebeple kullanmaya başlamıştım. Çok faydasını gördüm, netlerim arttı. Soruları çözen hocaların konu anlatımları başarımda önemli bir paya sahip. Kunduz sayesinde matematik ve sosyal konusunda da çok başarılı bir çalışma süreci yaşadım” sözleriyle Kunduz’un kendisine kattıklarını özetledi.

Hukuk fakültesine Kunduz’la girdiler

Merve Kısmet, Kunduz’la sınava hazırlanarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmeyi başaran bir öğrenci. Çözemediği tüm soruları Kunduz’a gönderdiğinde çözümlerini hızlıca aldığını söyleyen Merve, “Benzer soruları birkaç defa gönderdiğimde gelen farklı çözüm yolları beni çok fazla geliştirdi. Ayrıca tercih ve rehberlik konusunda bana çok yardımcı oldu.” dedi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Gülizar Pınar Kaya ise 12’inci sınıfta dershaneye gittiğinde, soru çözümlerine katılmanın ona zaman kaybı gibi geldiğini, sıra beklemek istemediğini ve tam da bu dönemde Kunduz’la tanıştığını söyleyenlerden. Çözemediği soruları Kunduz’a göndermeye başlayan Pınar, “Ne zaman yollarsam yollayayım hızlıca detaylı çözüm aldım. Ayrıca çözen birçok eğitmen olduğu için aynı sorunun farklı çözüm yollarını görme şansım da oldu. Bol soru çözerek öğrenen herkese Kunduz’u öneririm.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.