Snapdragon 855 Akıllı Kart Denkliğinde Güvenlik Sertifikası Alan İlk SoC Oldu

Daha önce sadece harici güvenlik çipleriyle çalıştırılabilen yüksek güvence uygulamaları artık Güvenli İşlem Ünitesi ile kullanılabilecek. Böylece orijinal ekipman üreticileri ürün reçetesi masraflarından kurtuluyor.

Qualcomm Technologies, Snapdragon 855 mobil platformunda yer alan tek çipte çift devreli Qualcomm Güvenli İşlem Ünitesi uluslararası geçerliliği olan güvenlik sertifikası aldı. “Ortak Kriter EAL-4+ güvenlik sertifikası”; akıllı kart donanım güvenliği teminatı ve testlerinde altın standart olarak biliniyor. Aldığı sertifika sayesinde Snapdragon 855, akıllı kart seviyesinde güvenlik teminatına sahip ilk mobil platform oldu.

Güvenli İşlem Ünitesi sayesinde, Qualcomm’un orijinal ekipman üreticileri güvenlikten ödün vermeden ürün reçetesi masraflarından (BOM) tasarruf edebilecek. Ünite, aynı zamanda performans ve güç iyileştirmeleri sunacak.

Qualcomm Güvenli İşlem Ünitesi kullanım durumlarında Android Strongbox Keymaster ve Gatekeeper gibi örnekler var. Qualcomm ayrıca bu hafta Şangay Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) bütünleşmiş SIM (iSIM) özelliğini de tanıttı. Gelecekte çevrimdışı ödeme, güvenilir platform modülü (TPM) işlevleri, aktarım, elektronik kimlik ve kripto cüzdan gibi yüksek güvence gerektiren örnekler de ayrık bir çipe ihtiyaç olmadan mümkün hale gelecek.

Gömülü güvenlikte lider

Qualcomm Ürün Yönetimi Kıdemli Genel Müdürü Jesse Seed, Güvenli İşlem Ünitesi’yle ilgili, “EAL-4+ güvenlik sertifikasyonunu tamamlayarak Snapdragon müşterileri ve kullanıcılarına akıllı kart seviyesinde güvenlik sağlama konusunda önemli bir adım attık. Önceden ayrı güvenlik çipleri gerektiren kullanım durumları; artık Snapdragon 855 üzerinde geliştirilen cihazlarda tamamen entegre olabilecek. Bu sertifika Qualcomm Technologies’in gömülü güvenlik konusundaki liderliğinin kanıtı niteliğinde” açıklamasını yaptı.

Üretimde olan Qualcomm Güvenli İşlem Üniteli Snapdragon 855; geliştirilmiş güç ve performans özelliklerinin yanı sıra, sektöründe öncü güvenlik özellikleri de sunuyor. Qualcomm Güvenli İşlem Ünitesi dünya genelinde amiral gemisi cihazlarda kullanılmaya başlandı. Ünite, aynı anda multi-gigabit 5G, cihazda yapay zeka ve kapsayıcı XR desteği sunabilen ilk ticari mobil platform olma özelliğini taşıyor ve çığır açacak yeni mobil cihazların önünü açıyor.