Social Media Awards Turkey 2021 Ödülleri Sahiplerini Buldu
Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif veriler ve saygın jüri üyelerinin görüşleriyle değerlendiren Türkiye’nin en kapsamlı ve veriye dayalı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. Kazananlar 9 Haziran günü canlı olarak gerçekleştirilen online yayınla açıklandı. Hadise, Hande Erçel, Haluk Levent, Danla Bilic, Refika Birgül, Dilara Koçak ve Barış Özcan gibi birçok ünlü isim ve sosyal medya fenomenin de ödüle layık görüldüğü gecede Veri Ödülleri kategorisinde “Grand Prix”in sahibi Netflix Türkiye olurken, Jüri Ödülleri bölümünde “Grand Prix” ödülünün sahibi Odeabank ve Punch BBDO imzalı “Eşit Masallar” kampanyası oldu. En İyi Case Video Ödülü ise Concept tarafından A101 için hazırlanan “Stalklarla Sınırlı Kampanya” adlı projenin case videosuna verildi.
Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere göre, en başarılı projeleri ise jüri değerlendirmesine göre belirleyen Social Media Awards Turkey beşinci defa sosyal medyanın en iyilerini ödüllendirdi. 9 Haziran’da online olarak gerçekleşen törene sektörün önde gelen marka ve ajans temsilcilerinin yanı sıra, Social Media Awards Turkey jüri üyeleri, dernek başkanları katılım gösterdi.
Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla tüm değerlendirme süreçlerinde yer aldığı organizasyonda ayrıca 14 ayrı kategoride sosyal medyayı en iyi kullanan sanatçılar ve influencerlar da ödüllendirildi. Başvuruları değerlendiren Social Media Awards Turkey 2021 jürisinde PR, medya satın alma, sosyal medya ve dijital ajans temsilcileriyle fikir önderleri, akademisyenler ve dernek yöneticileri yer aldı.
Yarışma Bölümleri ve Ödüller
Bu sene beşincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey’de 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı. Yarışmanın ödüllendirme sistemi ise; Jüri Ödülleri, Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümden oluştu. Veri Ödülleri’ndeki sıralamada BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands’in 30’dan fazla veri temelli kriter kullanan algoritması temel alındı. Tüm bölümlerde en başarılı işler Altın, Gümüş ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.
Social Media Awards Turkey 2021 Kazananları
Jüri Ödülleri
Arama Motoru Kampanyası
ALTIN: The Illusionist/ Turkcell / Hype
GÜMÜŞ: Pandemi Dönemi Arama Ağı Reklamcılığında Rekabet Stratejisi / Vodafone Türkiye
BRONZ: Google Ads arama kampanyalarında binlerce ürün dinamik bir şekilde nasıl yönetilir? Teknosa’dan öğrenin. Teknosa / Mediacom
Dijital PR Çalışması
ALTIN: TFF Bizim Çocuklar/ Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey
GÜMÜŞ: Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
BRONZ : #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
BRONZ: Epilepsi İçin Bak – #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender
BRONZ: Cif Temizken Güzel / Unilever / Sobraz İletişim
Farklı Fikirler
ALTIN: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
GÜMÜŞ: Akbank 10 Kasım #BuBirDuruş / Akbank / TBWA\ISTANBUL
BRONZ: Hani Fatura / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
BRONZ: Big Names / McDonald’s Türkiye / TBWA\ISTANBUL
Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası
ALTIN: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
GÜMÜŞ: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
GÜMÜŞ: Epilepsi İçin Bak – #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender
BRONZ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
Gerçek Zamanlı Kampanya
ALTIN: “Daft Punk dağılmadı, sadece sektör değiştirdi.” / Banabi
GÜMÜŞ: Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol / Contentine
GÜMÜŞ: Big Names / McDonald’s Türkiye / TBWA\ISTANBUL
BRONZ: #AltıEvÜstüİş / LC WAIKIKI
İçerik Pazarlama Kampanyası
ALTIN: Start Your Impossible / TOYOTA / Universal Mccann
GÜMÜŞ: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
GÜMÜŞ: Play-Doh Aktivite Okulu / Hasbro Türkiye / Pickle Social
BRONZ: TFF Bizim Çocuklar / Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey
BRONZ: Dünya Kadar Sade / Worldcard / 4129Grey
Kurumsal Blog
ALTIN: Cambly Blog / Cambly / Peakment Digital
GÜMÜŞ: GittiGidiyor Blog / GittiGidiyor
BRONZ: Gezginlerin Sosyal Platformu Seturday / Setur
BRONZ: Ağacın İzinde Web Sitesi / Yıldız Entegre
BRONZ: kolayik.com – Kurumsal Blog / Kolay İK
Kurumsal Web Sitesi
BRONZ: Lezzet Korosu / KFC Türkiye / Blab İstanbul
Küçük Bütçeli Büyük İşler
GÜMÜŞ: Dünya Kadınlar Günü Prank Video / Doğuş Otomotiv / Porsche / Vosmer Otomotiv
GÜMÜŞ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
BRONZ: Futbolcuların Tatil Keyfi Hikaye Oldu / Nesine.com / Karbonat Ajans
BRONZ. Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol / Contentine
BRONZ: İşitme engelli’ler de Clubhouse’ta / Migros Türkiye / Buzz
Mikrosite Kampanyası
ALTIN: Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol /Contentine
GÜMÜŞ: Bayramın Adı Çocuk / ING Türkiye / Tribal Worldwide İstanbul
BRONZ: Bayrağı Devralıyorum / Turkcell / Tribal Worldwide İstanbul
BRONZ: Tasarruf Candır / Bosch Termoteknoloji / Ajans Ultra
Mobil Odaklı Kampanya
GÜMÜŞ: Citroën C3 – Fizy ile Yüz Tanıma / Citroën / Mediacom
GÜMÜŞ: Beko – Beşiktaş Reels Projesi / Beko / McCann Istanbul & Ingage Media
BRONZ: Pit Story / Mercedes-Benz Türkiye / Publicis Emil Turkey
BRONZ: Vodafone FreeZone Saçma Güzel Instagram Filtresi / Vodafone Türkiye / VMLY&R
Mobil Uygulama
GÜMÜŞ: Petrol Ofisi Sosyal Lig / Petrol Ofisi / Promoqube
BRONZ: Dijital Kasa / Türkiye İş Bankası
BRONZ: Hektaş Akıllı Asistan / Hektaş Ticaret
BRONZ: Yapı Kredi Mobil / Yapı Kredi
Online Medya Satın Alma
GÜMÜŞ: The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype
Online Reklam
ALTIN: Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss
GÜMÜŞ: Bu Babalar Günü #PijamalarınKurtuluşGünü / LC Waikiki
GÜMÜŞ: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
BRONZ: Arçelik Büyük Kavuşma / Arçelik / Blab İstanbul
BRONZ: Geriye Beşiktaş Kalacak / Beşiktaş Jimnastik Kulübü / K.A.R.P.A.T. Independent
Advertising Agency
Online-Offline Entegrasyonu
ALTIN: Bir Stadyum Konseri / Vodafone Türkiye / VMLY&R
GÜMÜŞ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver
BRONZ: Mastercard E-Game Kampanyası / Mastercard Türkiye / 4129Grey
BRONZ: ŠKODA İyilik Aracı / Yüce Auto ŠKODA / Happy People Project
Özel Gün Kampanyası
ALTIN: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
GÜMÜŞ: Koç Holding – 10 Kasım Anma İletişimi / Koç Holding / Publicis İstanbul
GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
BRONZ: 19 Mayıs Sözü / Arçelik / Blab İstanbul
BRONZ: İsim Babası / Jeep / Concept İstanbul
Sayfa ve Topluluk Yönetimi
GÜMÜŞ:TFF Bizim Çocuklar / Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey
BRONZ: Epilepsi İçin Bak – #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender
BRONZ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
BRONZ: 19 Mayıs E-Spor Yarışı / Ford Türkiye / Tick Tock Boom
Sosyal CRM Yönetimi
BRONZ: OYAK Doktorum / OYAK
BRONZ: Click to WhatsApp / Türkiye İş Bankası
Sosyal Medya Kampanyası
ALTIN: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
GÜMÜŞ: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
GÜMÜŞ: Eller Eller / Bayer / Contentine
BRONZ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver
BRONZ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı
BRONZ: Vodafone Veri Modellemeleri ile Kişiselleştirme / Vodafone Türkiye
BRONZ: The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype
Sosyal Sorumluluk İletişimi
GÜMÜŞ: Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss
GÜMÜŞ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver
GÜMÜŞ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
BRONZ: No Water Challenge / Finish Türkiye /Punch BBDO
BRONZ: Normali Değiştir, Dünyayı Değiştir / WWF TÜRKİYE / Concept Istanbul
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ALTIN: Eşit Masallar / Odeabank / PunchBBDO
GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
GÜMÜŞ: Boyner Grup İndirimler / Boyner Grup / aRthuR
BRONZ: Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners
Viral Video
GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
GÜMÜŞ: Kırmızı Işık / Citroën Türkiye / Havas İstanbul
BRONZ: Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss
BRONZ: Akbank FAV / Akbank / TBWA\ISTANBUL
Yeni Teknolojilerin Kullanımı
ALTIN: Microsoft Seeing AI / Microsoft Türkiye / Effect BCW
GÜMÜŞ: Ziraat Bankası 157. Yıl Reklam Filmi – Sen Hep Gülümse / Ziraat Bankası
BRONZ: Tüm Renkleriyle Cumhuriyet / DYO / SALVO
BRONZ: Hayrat / Reckitt Benckiser / Contentine
BRONZ: The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype
Özel Ödüller
Grand Prix – Jüri Ödülü: Eşit Masallar / ODEABANK / Punch BBDO
Grand Prix – Veri Ödülü: Neftlix Türkiye
En İyi Case Video: Stalklarla Sınırlı Kampanya / Concept İstanbul / A101
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı: Hadise
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Erkek Müzik Sanatçısı: Haluk Levent
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Oyuncu: Hande Erçel
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Erkek Oyuncu: Uraz Kaygılaroğlu
En Başarılı Facebook Influencer’ı: Cezmi Kalorifer
En Başarılı Twitter Influencer’ı: Danla Bilic
En Başarılı Instagram Influencer’ı: Danla Bilic
En Başarılı Youtube Influencer’ı: Kafalar
En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer’ı: Berfu Yenenler
En Başarılı Gastronomi Influencer’ı: Refika Birgül
En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer’ı: Dilara Koçak
En Başarılı Teknoloji Influencer’ı: Barış Özcan
En Başarılı Finans Influencer’ı: Özgür Demirtaş
En İyi Tematik Blog: Biz Evde Yokuz
SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri
Akaryakıt
ALTIN: Petrol Ofisi
GÜMÜŞ: Opet
BRONZ : Aytemiz
Aksesuar
ALTIN: Saat & Saat
GÜMÜŞ: Atasun Optik
BRONZ: Konyalı Saat
Alışveriş Merkezleri
Altın: Zorlu Center
Araç Kiralama
Altın: Yolcu360
Gümüş: Avis Türkiye
Bronz: Sixt
Boya
ALTIN: Filli Boya
GÜMÜŞ: Polisan Home Cosmetics
BRONZ: Permolit
Cafe
Altın: Faruk Güllüoğlu
Gümüş: Karaköy Güllüoğlu
Bronz: Divan Pastaneleri
Dijital TV Platformları
Altın: Netflix Türkiye
Gümüş: Blutv
Bronz: TV+
Enerji Şirketleri
Altın: SOCAR Türkiye
Gümüş: Tüpraş
Bronz: İGDAŞ
Özel İlk Orta Eğitim Kurumları
ALTIN: Bahçeşehir Koleji
GÜMÜŞ: Uğur Okulları
BRONZ : Doğa Koleji
Üniversiteler
ALTIN: Anadolu Üniversitesi
GÜMÜŞ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
BRONZ: Atatürk Üniversitesi
Vakıf Üniversiteleri
ALTIN: Yaşar Üniversitesi
GÜMÜŞ: Üsküdar Üniversitesi
BRONZ: Bilkent Üniversitesi
Ev Geliştirme
ALTIN: Koçtaş
GÜMÜŞ: BAUHAUS TÜRKİYE
BRONZ: IKEA
Ev ve Yaşam
ALTIN: English Home
GÜMÜŞ: Madame Coco
BRONZ: Karaca
Küçük Ev Aletleri
ALTIN: Arzum
GÜMÜŞ: Arnica
BRONZ: Fakir Ev Aletleri
Evcil Hayvan
ALTIN: BonaCibo Cat & Dog Food
GÜMÜŞ: Temizmama
BRONZ: Çağatay Pet Food
Fast Food
ALTIN: McDonald’s Türkiye
GÜMÜŞ: Burger King Türkiye
BRONZ: Domino’s Pizza Türkiye
Bankalar
ALTIN: Ziraat Bankası
GÜMÜŞ: Türkiye İş Bankası
BRONZ: Halkbank
Katılım Bankaları
ALTIN: Ziraat Katılım
GÜMÜŞ: Kuveyt Türk Katılım Bankası
BRONZ : Albaraka Türk
Kredi Kartları
ALTIN: Maximum
GÜMÜŞ: Bankkart
BRONZ: Worldcard
Online Bankacılık
ALTIN: İşCep
GÜMÜŞ: Enpara.com
BRONZ: CEPTETEB
Gayrimenkul
ALTIN: RE/MAX Türkiye
GÜMÜŞ: Hepsi Emlak
Gıda Şirketleri
ALTIN: Saray Bisküvi
GÜMÜŞ: TORKU
BRONZ : Ülker
Temel Gıda
ALTIN: Nuh’un Ankara Makarnası
GÜMÜŞ: Nakış Gıda
BRONZ: Pakmaya Mutfağın Yıldızı
Çikolata
ALTIN: Tadelle
GÜMÜŞ: Nutella
BRONZ : Sarelle
Süt Ürünleri
ALTIN: Muratbey Peynir – Lezzetin Tarifi
GÜMÜŞ: Pınar Hep Yanımda
BRONZ: Eker Süt Ürünleri
Gazlı İçecek
ALTIN: Beypazarı Doğal Maden Suyu
GÜMÜŞ: Coca Cola
Gazsız İçecek
ALTIN: Mahmood Coffee Türkiye
GÜMÜŞ: Dimes Türkiye
BRONZ: NESCAFÉ
Giyim-Mağazacılık
ALTIN: Boyner
GÜMÜŞ: Beymen
BRONZ: Network
Günlük Giyim
ALTIN: LC Waikiki
GÜMÜŞ: Mavi
BRONZ: Defacto
Kadın Giyim
ALTIN: OXXO
GÜMÜŞ: Faik Sönmez
BRONZ: İpekyol
Erkek Giyim
ALTIN: Tudors
GÜMÜŞ: Kiğılı
BRONZ: Altınyıldız Classics
İç Giyim
ALTIN: Penti
Ayakkabı
ALTIN: FLO
GÜMÜŞ: Polaris
BRONZ: SKECHERS
Güvenlik
ALTIN: Pronet
Hava Yolu Şirketleri
ALTIN: THY
GÜMÜŞ: Pegasus Hava Yolları
BRONZ: AnadoluJet
Havalimanları
ALTIN: İGA İstanbul Airport
GÜMÜŞ: TAV Airports
BRONZ: İstanbul Sabiha Gökçen International Airport
Holdingler
ALTIN: Koç Holding
GÜMÜŞ: Sabancı Holding
BRONZ: Borusan Holding
İklimlendirme
ALTIN: Buderus Türkiye
GÜMÜŞ: Bosch Termoteknoloji
BRONZ: Alarko Carrier
İnşaat Firmaları
ALTIN: Nef
GÜMÜŞ: KİPTAŞ
BRONZ: Ege Yapı
Karayolları Ulaşım
ALTIN: İETT
GÜMÜŞ: EGO Genel Müdürlüğü
BRONZ: Pamukkale Turizm
Kargo Şirketleri
ALTIN: Yurtiçi Kargo
GÜMÜŞ: Aras Kargo
BRONZ: MNG Kargo
Kariyer
ALTIN: Ford Otosan
GÜMÜŞ: DenizBank İnsan Kaynakları
BRONZ: Türk Telekom Kariyer
Kişisel Bakım
ALTIN: Flormar
GÜMÜŞ: Yves Rocher Türkiye
BRONZ: Golden Rose
Network Pazarlama
ALTIN: Farmasi
GÜMÜŞ: Avon
BRONZ: Oriflame
Mağazalar
ALTIN: Gratis
GÜMÜŞ: Watsons
BRONZ: D&R
Mekan ve Etkinlikler
ALTIN: Borusan Sanat
GÜMÜŞ: İş Sanat
BRONZ: BKM
Mobilya
ALTIN: Kelebek Mobilya
GÜMÜŞ: Doğtaş
BRONZ: Enza Home
Mücevherat
ALTIN: Zen Pırlanta
GÜMÜŞ: Ariş Pırlanta Sanatı
BRONZ: Altınbaş
Müzeler
ALTIN: Milli Saraylar
GÜMÜŞ: Pera Müzesi
BRONZ : İstanbul Modern
Online Alışveriş
ALTIN: Trendyol
GÜMÜŞ: Hepsiburada
BRONZ: GittiGidiyor
Online Alışveriş – Çocuk&Bebek
ALTIN: ebebek
Online Alışveriş-İlan
ALTIN: sahibinden.com
GÜMÜŞ: arabam.com
Online Alışveriş-Kültür Sanat
ALTIN: Kitapyurdu.com
GÜMÜŞ: bkmkitap.com
BRONZ: Semerkand Kitap
Online Alışveriş-Moda
ALTIN: Sefamerve
GÜMÜŞ: Modanisa
Online Sipariş
ALTIN: Yemeksepeti
GÜMÜŞ: Banabi
BRONZ: Çiçek Sepeti
Oteller
ALTIN: Çırağan Palace Kempinski Istanbul
GÜMÜŞ: Maxx Royal Resorts
BRONZ: Aska Lara Resort&SPA
Otomotiv Üreticileri
ALTIN: BMW Türkiye
GÜMÜŞ: Mercedes-Benz Türkiye
BRONZ: FIAT Türkiye
Otomotiv Yan Sanayi
ALTIN: İnci Akü
Motosiklet
ALTIN: Honda Motosiklet Türkiye
GÜMÜŞ: Yamaha Motor
BRONZ: BMW Motorrad Türkiye
Lastik
ALTIN: Bridgestone Türkiye
GÜMÜŞ: Pirelli
BRONZ: Lassa
Sağlık Kurumları
ALTIN: Acıbadem Sağlık Grubu
GÜMÜŞ: Memorial Sağlık Grubu
BRONZ: LÖSANTE
İlaç
ALTIN: Abdi İbrahim İlaç
GÜMÜŞ: AbbVie Türkiye
Savunma Sanayi
ALTIN: Baykar
GÜMÜŞ: Aselsan
Seramik
ALTIN: Çanakkale Seramik
GÜMÜŞ: Kale
BRONZ: Yurtbay Seramik
BRONZ: NG Kütahya Seramik
Servis ve Platformlar
ALTIN: Fenercell
GÜMÜŞ: fizy
BRONZ: Vodafone FreeZone
Sigortacılık
ALTIN: Allianz Türkiye
GÜMÜŞ: HDI Sigorta
BRONZ: Quick Sigorta
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları
ALTIN: Anadolu Hayat Emeklilik
BRONZ: NN Hayat ve Emeklilik
Teknoloji Marketleri
Altın: MediaMarkt Türkiye
Gümüş: Teknosa
Teknoloji Üreticileri
ALTIN: Xiaomi Türkiye
GÜMÜŞ: Samsung
BRONZ: Arçelik
Telekomünikasyon
ALTIN: Turkcell
GÜMÜŞ: Türk Telekom
BRONZ: Vodafone Türkiye
Temizlik
ALTIN: Parex
Tur Şirketleri
ALTIN: Neredekal.com
GÜMÜŞ: Setur
BRONZ : Etstur
Zincir Marketler
ALTIN: A101
GÜMÜŞ: Migros Türkiye
BRONZ: Şok Marketler