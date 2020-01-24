Sömestrda çocukların aklını başından alacak bir tatil planı için en doğru adres Gaming İstanbul!

Sömestrda çocukların aklını başından alacak bir tatil planı için en doğru adres Gaming İstanbul!

Bütün yıl merakla beklenen ve biletleri hızla tükenen uluslararası oyun ve espor fuarı GIST, 30 Ocak’ta kapılarını tatil keyfini doyasıya yaşamak isteyen aileler için açıyor.

Oyun, espor ve dijital eğlence fuarı Gaming İstanbul için geri sayım heyecanı sürüyor. Bu yıl 100 bin oyuncu ve oyun severi ağırlamaya hazırlanan fuarda aileler ve çocukları için yepyeni ve birbirinden özel deneyimler bir arada olacak.

Gaming İstanbul çocuklara hem yurt içinden ve yurt dışından gelen oyun profesyonelleriyle tanışma hem de sevdikleri oyunların en güncel versiyonlarını görme şansı tanıyacak. Ailelere özel olarak hazırlanan ‘çocuk oyun alanı’ ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği fuarda; Aristo Çocuk 4 gün boyunca saat 10:00 ve 18:00 arası survivor oyunları, slime, ebru, ahşap, denge gibi çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını geliştirecek pek çok eğlenceli ve sanatsal aktivite ile çocuklara birbirinden farklı tecrübeler yaşatacak. Çocukların favori oyun karakterlerini canlı olarak görebildiği cosplay yarışmaları da bu yıl yine renkli görüntülere sahne olup çocukları mutluluğa doyuracak.

Kaçırılmayacak anlar

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve tanışmak için can attığı, oyun sektöründe fırtınalar estiren PintiPanda, Can Sungur, EasterGamersTV Mete, Pqueen gibi isimler GIST ana sahnesinde fuara özel hazırlanan #kalkgel etkinliğinde olacak. Yine ana sahnede PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang oyunlarının sürpriz etkinlikleri de fuarın kaçırılmayacak anları arasında yer alacak.

Maximum Gaming Epic sponsorluğunun yanında Redbull, Monster Energy, Aral Game, Omen by HP, Overgame, Zocco’s, Bahçeşehir Üniversitesi, Turkish Airlines, Kuasar Bilişim Teknolojileri, Küçük Pixel Dükkanı, Migros, Tosla, Aerosoft, Terra Pizza, YeniTelco, Nimo TV, Indomie, TaleWorlds, Funcom gibi firmaların bulunduğu, yeni oyunların tanıtılacağı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulacağı ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapılacağı Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuarın biletlerine gamingistanbul.com ve biletino.comadreslerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca Maximum Gaming Kart sahiplerine özel olarak Gaming İstanbul biletleri için 5 TL’lik indirim kodu şansı bulunuyor.