Sosyal İnovasyon Fikirleri Hayal Edin Gerçekleştirelim’de Yarışıyor

Kredi Kayıt Bürosu tarafından bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Türkiye’de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ilk ve en uzun soluklu proje fikirleri yarışması Hayal Edin Gerçekleştirelim’in yeni dönem başvuruları başladı. 30 bin TL büyük ödüllü yarışmaya hayaledingerceklestirelim.com adresinden 1 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından düzenlenen çağdaş, yaratıcı ve kendisine olduğu kadar topluma da değer katmayı hedefleyen gençlerin çevre, eğitim, finansal okuryazarlık, kültür – sanat, sağlık, spor, teknoloji ve toplumsal alanlarda yenilikçi fikirlerle başvuracağı Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir yarışması başladı. Üniversite öğrencileri, birbirinden yaratıcı ve sosyal etki sağlayan inovatif fikirleriyle 1 Ocak 2020 tarihine kadar yarışmaya başvurabilecek.

Türkiye’de bu kapsamda ilk yarışma olma özelliğini koruyan Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal sorumluluk proje fikir yarışması, 2019 yılında inovasyonu merkeze alarak genç fikirlere yepyeni bir kapı aralıyor. Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerinin yanı sıra yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak katılabileceği sosyal inovasyon yarışması, gençlerin sosyal fayda sağlayan proje fikri geliştirmelerini ve girişimcilik yeteneklerini keşfederek inovatif projeler ortaya koymalarını destekliyor.

Büyük ödül 30 bin TL

Üniversite öğrencilerinin bireysel ya da grup olarak katılabileceği Sosyal İnovasyon Fikir Yarışmasında, alanlarında uzman seçkin jüri üyelerine yapılacak sunumlarda en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan projeye 30.000 TL, ikinci olan projeye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL verilecek. İlk üç sıralamasına giremeyen ancak jüri tarafından başarılı bulunan projelerden birine 10.000 TL Findeks Özel Ödülü takdim edilecek.

İlk 10 sıralamasında kalan projeler ise Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanarak 1.000 TL’nin sahibi olacak. Aynı zamanda ilk 10’a giren tüm finalistlere projelerini geliştirmeleri için 1.000 TL’lik ek proje geliştirme desteği verilecek. Dereceye girenlere KKB’de staj imkanı ve KKB mentorları ile projelerini geliştirme fırsatı sağlanacak. Öğrenciler hayaledingerceklestirelim.com adresinden 1 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını ileterek yarışmaya katılabilecekler