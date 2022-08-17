Starbucks Lezzetleri Yemeksepeti’nin Jet Ski Teslimatıyla Marmaris Koylarında

Türkiye’de h-ticaretin yenilikçi ve öncü markası Yemeksepeti, Marmaris koylarında başlattığı Jet Ski ile teslimat hizmetinin kapsamına Starbucks’ı da dahil etti.

Marmaris Starbucks menüsünde bulunan tüm lezzetler, Yemeksepeti Jet Ski’leri tarafından koylardaki tekne ve yatlara hızlı ve en iyi biçimde teslim ediliyor.

Yaz sezonu boyunca Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına Yemeksepeti Jet Ski’leri ile Starbucks’ın soğuk ve sıcak kahvelerinden oluşan içecekleri ile lezzetli atıştırmalıklarından oluşan yiyecekleri teslim edilecek. Sipariş veren kullanıcıların bulunduğu teknelerin adres tanımlaması ise GPS konumuna göre Yemeksepeti uygulaması tarafından algılanarak Starbucks restoranına iletilecek.