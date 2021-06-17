Startuplar pandemi döneminden karlı çıktı

Pandemi ekonomiyi zora sokarken, startup ekosisteminin önünü açtı ve tahmin edilmeyen bir büyüklüğe ulaştı… Hacimsel büyüme için öngörülen 10 yıllık süre15 aya indi

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok sektörü olumsuz etkilerken, startup ekosisteminin hızlanmasının önünü açtı. StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, salgın döneminde startup ekosisteminin 10 yıl olarak öngörülen hacimsel büyümeye 15 ay gibi kısa bir süre ulaştığını kaydetti. Bağçe, şirket değeri 1 Milyar doların üzerinde olan Startupların yaygınlaşmasını beklediklerini ancak bu tahminlerinden çok önce gerçekleştiğini belirterek “2020 yılında 172 yatırım turunda 177 Milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu yılın ilk 5 ayında ise 107 turda toplam 931 Milyon dolarlık yatırım var” dedi.

2021 yılının ilk 5 ayında çok yol kat edildiğini de söyleyen Bağçe “Bu ivmelenmenin artarak süreceğini tahmin ediyoruz. Bunun nedeni ise toplamda 46 yatırım fonunun toplam hacimlerinin 1 Milyar doların üzerinde olması. Büyük yatırım fonları da yurtdışı temelli fonlar tarafından da destekleniyor. Bu perspektiften baktığımızda yakın dönemde yatırımı bekleyen 10 Milyar dolar gibi bir miktar olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, SPK’nın kitlesel fonlama platformlarını yasal zemine kavuşturmasıyla hisse bazlı işlerin de yapılıyor olmasının süreçleri kısalttığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi;

“Her bir yatırım turuna baktığımızda yeni isimlere, yeni kişilere, yeni melek yatırımcılara rastlıyoruz. Önümüzdeki günlerde kredi kartı ile Startuplar’dan hisse almak da mümkün olacak. Bu da Startuplara olan yatırım iştahını oldukça arttıracak. Ek olarak kurumlarla iş birliği yapmayan Startuplar çok zor büyüyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda çok fazla gördük. Bugün baktığımız zaman sadece kurumların yönettiği 10’un üzerinde hızlandırma programları veya büyük şirketlerin Startupları hızlandırma amacıyla kurduğu fonlar var. Bu şirketlerin kurduğu alt yapılar sayesinde ekosistemin büyüyeceğini düşünüyoruz.”

Bağçe, StartupMarket’i ekosistemin dijital platformu olarak konumlandırmaya çalıştıklarını da dile getirerek “Bugün baktığımızda 2000’in üzerinde Startup’a StartupMarket üzerinden erişebiliyorsunuz. Onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Kurumsal hizmet ve çözümleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bir şirketin startup ile iş birliği sürecine birlikte yolculuk yapıyoruz. Son dönemde de kitle yatırım platformu yatırımımız da var. 4 Aralık 2020‘de kitle fonlama platformu olmak üzere kurduğumuz spin-off şirketimizde gerekli çalışmaları tamamlayarak 3 Mart 2021’ de ilk resmi başvurumuzu SPK’ ya yaptık. Son kalan eksiklerimizi de tamamladık. Çok yakında StartupMarket’te listelenen Startuplara kredi kartı ile yatırım yapabileceksiniz. Ayrıca fon kurma ve partner olma gibi oluşumların da içerisindeyiz.”