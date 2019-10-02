Stevie’den Arvato CRM Türkiye’ye İki Altın Ödül

Arvato CRM Türkiye, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan Stevie Büyük İşverenler Ödül Programı’nda iki kategoride birden altın ödül sahibi oldu. Şirket içindeki tüm operasyonların kullanabildiği bir iş portalı olan Atlantis uygulaması, New York’ta gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde Yılın Eğitim Platformu ve Yılın Özel Tasarlanmış Eğitim Platformu ödüllerini kazandı.

Uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren Stevie Ödülleri’nin Büyük İşverenler Ödül Programı’nda Arvato CRM Türkiye, Yılın Eğitim Platformu ve Yılın Özel Tasarlanmış Eğitim Platformu kategorilerinde altın ödüllere layık görüldü.

3 binden fazla kullanıcı



New York’ta gerçekleştirilen ödül törenine katılan Arvato CRM Türkiye COO’su Berna Tan, ödül töreninde yaptığı konuşmasında Atlantis platformunun her gün daha iyi olanı başarmak isteyen, dünya devi markalara en iyi müşteri deneyimini sunan üç binden fazla Arvato CRM Türkiye çalışanına hizmet verdiğini vurgulayarak projenin ilham kaynağını anlattı:

“Atlantis platformunu bilgeliği temsil eden bir baykuş karakteri temsil ediyor. Bu karakterimizin ismini ‘Kıvılcım’ koyduk. Bu ismi seçerken, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında yurt dışına gönderdiği bilim insanlarına yaptığı konuşmadan ilham aldık. Ulu Önder, ‘Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dönmelisiniz’ demişti. Bu prestijli ödül sayesinde bir kıvılcım olarak başlayan Atlantis projemiz, alevlenerek güçlenmiştir. Çalışanlarımızı kariyer gelişimlerinde inovatif çözümlerle desteklemeyi çok önemsiyoruz ve özgün uygulamalarımızın uluslararası ödüllerle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz”

İki ödüle birden layık görülen Atlantis platformunu Türkiye’nin 8 ilinde 3.000’den fazla Arvato CRM Türkiye çalışanı kullanıyor. Platformda, kurum içi iletişim, dijital kütüphane, e-öğrenme olanakları, geri bildirim takibi ve kalite değerlendirme gibi pek çok modül bulunuyor.