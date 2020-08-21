Superbox müşteri sayısı 500 bini aştı

Turkcell’in evlere ve iş yerlerine fiber hızında mobil internet sunduğu yenilikçi çözümü Superbox’ın kullanıcı sayısı bir yılda yaklaşık yüzde 350 artarak 500 bini aştı. Turkcell’in hızlı kurulum operasyonu sayesinde özellikle pandemi döneminde Superbox müşteri sayısı hızla arttı. Kullanıcıların bu dönemde Superbox internet trafiğini yüzde 67 oranında artırdığı görüldü.

Müşterilerini yenilikçi çözümleriyle buluşturan Turkcell, fiber altyapısının olmadığı yerlerde 4.5G üzerinden fiber hızı sunduğu Superbox ürünüyle bir yılda müşteri sayısını yaklaşık yüzde 350 artırdı. Böylece Superbox’ın müşteri sayısı iki yıl gibi kısa sürede 500 bini aştı. Ev içi kablolama yapılmadan tak-çalıştır özelliğiyle farklılaşan Superbox, hızlı kurulumu sayesinde özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Bu dönemde Superbox internet trafiğinde yüzde 67’lere varan artışlar yaşandı.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Turkcell olarak ana odaklarımızdan biri de müşterilerimizi sürekli yenilikçi teknolojilerle buluşturmak. Türkiye’de bir ilke imza atarak sunmaya başladığımız Superbox, müşterilerimizin gösterdiği teveccüh sayesinde kısa bir sürede 500 bin kişiye ulaştı. Bir yandan bu sevinci yaşarken bir yandan da vatandaşımızın yüksek hızlı internete olan talebini gördük. Bu durum bizlere her zaman altını çizerek söylediğimiz ortak altyapının gerekliliğini gösterdi. Son dönemde hayati önem kazanan dijitalleşme hedeflerimize ülke olarak ulaşabilmek için Türkiye’nin her köşesine fiber götürmek gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşeni yapmak için hazırız”

84 bin iş yerinde Superbox kullanılıyor

Evlerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de taşınabilir olmasının sağladığı kolaylıkla tercih sebebi oluyor. Superbox küçük işletmelerde geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek toplam 84 bin iş yerinde kullanılıyor.

Turkcell satış kanalları ve müşteri hizmetlerinden talep edilebilen Superbox için Dijital Operatör uygulamasından da başvuru yapılabiliyor.