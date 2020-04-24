T.C. Sağlık Bakanlığı ve Facebook, Koronavirüs için “SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı”nı hayata geçirdi

T.C. Sağlık Bakanlığı ile WhatsApp işbirliğinde Türkiye’deki insanların salgınla ilgili en doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve riskli kişileri ne yapmaları gerektiği konusunda doğru yönlendirmek adına “SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı” hayata geçirildi.

T.C. Sağlık Bakanlığı resmî sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımla Türkiye’deki insanların salgınla ilgili en doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve riskli kişileri ne yapmaları gerektiği konusunda doğru yönlendirmek adına “SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı”nı kurduklarını duyurdu. Hat, Türkiye’deki vatandaşların sorularına cevap vermeyi ve hızlı, güncel ve resmi tavsiyeler paylaşmayı hedefliyor.

Tavsiyeler ve pratik ipuçları

Türkiye sınırları içindeki herkesin ulaşabileceği “SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı”na WhatsApp üzerinden 0541 888 0 184 numarasına mesaj gönderilerek ulaşılabilecek. Sağlık Bakanlığı ile WhatsApp ortaklığında geliştirilen bir ‘chat bot’, salgınla ilgili sorulara Türkçe olarak yanıt vererek insanların salgından nasıl korunacaklarına dair tavsiyeler ve pratik ipuçları paylaşacak. Facebook, aynı zamanda Bakanlığın platformları üzerinden bu bilgileri paylaştığı gönderileri de destekleyecek.

Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği hakkında konuşan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle dedi: “İnsanların aileleri, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanındaki topluluklarla bağlantı kurmalarını sağlayan ve dünyayı birbirine daha yakın bir yer haline getirme misyonuna sahip bir teknoloji şirketi olarak, bu zor zamanlardaki sorumluluğumuz hiç olmadığı kadar büyük. Dünyanın farklı yerlerindeki insanların WhatsApp üzerinden sevdikleriyle bağlantı kurup birbirlerine destek olduklarını ve sağlık çalışanlarının bu mesajlaşma platformumuz sayesinde daha hızlı koordine olup harekete geçtiklerini gördük. Facebook olarak hükümetlerle, teknoloji şirketleriyle ve sivil toplumla iş birliği yapmaya ve salgının ortaya çıkardığı büyük zorlukların beraber üstesinden gelmeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde de ülkemiz vatandaşlarının koronavirüs ile ilgili en doğru bilgiye ve tavsiyelere en hızlı şekilde ulaştığından emin olacağız.”

WhatsApp COO’su Matt Idema ise şöyle konuştu: “Bu gibi zor zamanlarda, insanlar arkadaşları, aileleri ve topluluklarıyla bağlantı kurmak ve birbirlerine destek olmak için WhatsApp’ı hiç olmadığı kadar çok kullanıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye’deki vatandaşların sorularına güvenilir ve hızlı sağlık tavsiyeleriyle cevap vermelerine ve insanları güvende tutmalarına yardımcı olacak iletişim araçlarını sunabiliyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

WhatsApp Business API’si, orta ve büyük ölçekli işletmelerin müşterileriyle iletişimlerini yönetmelerini sağlayan en ileri sistem olarak görülüyor. WhatsApp, Koronavirüs salgını ile birlikte COVID-19 ‘a karşı mücadeleye katkıda bulunmak ve halkı güvende tutmak adına Business API’sini dünyanın dört bir yanındaki sağlık bakanlıklarının kullanımına açtı.