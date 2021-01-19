Taylan Akalın, Tempo Satış Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak yeni görevine başladı

Taylan Akalın, Tempo Satış Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak yeni görevine başladı

Dış Kaynak Servis Sağlayıcı şirketi Tempo, Satış Pazarlama Direktörlüğü görevine Taylan Akalın’ın atandığını duyurdu.

Taylan Akalın, aynı zamanda Tempo İcra Kurulu üyesi olarak da görev yapacak.

Galatasaray Üniversitesi İşletme yüksek lisansına sahip olan Akalın, çalışma hayatına Philips Türkiye’de satış operasyonları yöneticisi olarak başladı. Philips kariyerinde Kilit Müşteri yöneticisi ve Ticari Pazarlama yöneticisi pozisyonları çerçevesinde şirketin dijital satış kanallarının yaratılmasında rol aldı. Ardından Canon Eurasia bünyesinde B2B iş çözümleri kapsamında pazarlama yöneticiliği ile Türkiye ve İsrail pazarlarından sorumlu satış müdürü pozisyonunda görev aldı. Canon Eurasia’da bu görevleri paralelinde farklı coğrafyalarda satış organizasyonlarının kurulması ve hayata geçirilmesinde kilit roller üstendi. Digimer yazılım çözümleri girişimi ile Türkiye’nin önde gelen firmalarına iş süreçleri yazılımları geliştiren Akalın, 2019-2020 tarihleri arasında Atos Türkiye’de satış müdürü pozisyonunda görev aldı.

11 Ocak 2021 itibariyle Tempo’da Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Akalın, Tempo’nun bilgi sistemleri, yazılım ve müşteri deneyimi dış kaynak hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında genişlemesinden sorumlu olacak.