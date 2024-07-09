Teamfluencer, 3 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Influencer pazarlama platformu Teamfluencer, geçen ayki tohum öncesi yatırım turunda 3 milyon dolar değerleme ile Nevzat Aydın’dan yatırım aldığını duyurdu.

Halihazırda 450 binden fazla içerik üreticisiyle aylık 50 milyondan fazla kişiye ulaşan Teamfluencer, markaların ve influencer’ların tüm pazarlama sürecini tek bir platformdan yönetmesini sağlıyor.

Nano influencer pazarlama modeliyle markalara uygun maliyetli ve yüksek etkileşimli influencer iş birlikleri kurma imkânı sağlayan girişimin işbirliği yaptığı markalar arasında Trendyol, Nike, Pegasus, L’Oreal, Pepsico, McDonald’s, Huawei, Amazon, Migros, Dimes, Hepsiburada, Anadolu Grubu, Yves Rocher, ETİ, Shell, Avon, Penti, İş Bankası, Yemeksepeti gibi firmalar yer alıyor.

Teamfluencer, yapay zekâ teknolojisi sayesinde, markaların hedef kitlelerine en uygun influencer’larla eşleşmelerine olanak tanıyarak veri odaklı ve uçtan uca bir influencer pazarlama süreci yönetmelerini sağlıyor.

Nevzat Aydın yatırım ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yenilikçi iş modelleri ve ölçeklenebilir yapılarının başarıda ne kadar önemli olduğuna daima inandım. Ekibin birlikte çalışmanın ve işbirliğinin gücüne olan inancı, bu platformu daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.

Teamfluencer Kurucu Ortağı ve CEO’su Dilara Bostancıoğlu da sahip oldukları geniş know-how’ı daha fazla markaya ulaştırmayı, markaların pazarlama stratejilerindeki influencer etkisini artırmayı ve influencer pazarlamayı daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl influencer’ların tüm dünyada takipçileri aracılığıyla yüz milyarlarca dolarlık satış hacmi oluşturduğunu belirten Bostancıoğlu, bu ekonominin 2030 yılında dünya genelinde trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Öncelikli hedeflerinin teknolojiyi kullanarak influencer pazarlamanın değer önerisini artırmak ve influencer pazarlamayı ölçeklenebilir hale getirmek olduğunu söyleyen Bostancıoğlu, özellikle nano ve mikro influencerların markaların kendi reklamlarına kıyasla en az 10 kata kadar daha fazla etkileşim yaratabildiğine dikkat çekti.

Bostancıoğlu, “Nevzat Aydın gibi duayen bir girişimci ve deneyimli bir yatırımcının desteğini almış olmamızın, Teamfluencer’ın büyüme hızını ivmelendireceğine inanıyorum. Bu yatırım, bize sadece finansal destek sağlamakla kalmayıp, geleceğe yönelik güçlü bir sinerji de oluşturacak. Hedefimiz Amerika ve Avrupa’daki mevcut operasyonlarımızı globale yaymak ve tüm dünya markalarının hizmetine sunmak. Platformu yeni özellikleriyle globalde devreye alarak influencer pazarlama dendiğinde akla gelen ilk platform olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.