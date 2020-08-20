TEGV’de yeni dönem, çevrimiçi eğitimler başladı

Kurulduğu günden bu yana imkânı kısıtlı ilkokul çağı çocuklarını nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), çağın gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak Google.org Fonu/INCO Education Accelerator Desteği ile Çevrimiçi Eğitimlere başladı.

Covid 19 sürecinin genel yaşam koşullarının yanı sıra eğitim/öğretim hayatına da önemli etkileri oldu. Bu dönemde TEGV Çocukları üzerinde yapılmış olan “Uzaktan Eğitim Raporu” da nitelikli eğitim desteğine erişime olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.

Google.org fonunun katkılarıyla INCO Education Accelerator programına Türkiye’den katılım için davet alan tek STK olan TEGV, 30 Haziran – 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çevrimiçi eğitimlerinin pilot uygulamasını gerçekleştirdi.

Çeşitli sınıf seviyelerine uygun olarak geliştirilen Bilişim ve Kodlama, İngilizce Konuşma Kulübü, Fen, Matematik, Okuma ve Sosyal Duygusal Öğrenme programları ile 21 il ve 38 Etkinlik Noktasında, 346 gönüllünün desteği ile toplam 2500 çocuğa ulaşıldı.

Gerekli eğitimleri alarak Etkinlik Noktalarında tecrübe kazanmış TEGV Gönüllüleri, Uzaktan Eğitim Programlarını gerçekleştirmeden önce Uzaktan Eğitim Oryantasyon Semineri, Video Konferans Araçları Kullanma eğitimi ve Uzaktan Program Eğitimlerini tamamlayarak çocuklarla ZOOM Platformu aracılığı ile bir araya geldiler.

Google.org/INCO Dijital Dönüşüm Projesi, TEGV Çocuklarında, onlardaki olumlu gelişmeleri gözlemleyen velilerde ve programa destek veren gönüllülerde, yeni bir dönemin başlangıcı olarak büyük bir heyecan yarattı. Programları tamamlayan çocuk ve gönüllülerle katılım sertifikaları paylaşıldı. Uygulamanın ilk etabının ardından eğitimler yıl içerisinde de devam edecek.