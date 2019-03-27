Teknoloji Şirketlerine Telif Zorunluluğu
Avrupa Parlamentosu, telif hakları kurallarının güncellenmesine ilişkin yasa tasarısını onaydı. Buna göre teknoloji şirketleri haber platformlarına telif ödeyecek.
Strazburg’da toplanan AP Genel Kurul’u, telif hakları kurallarının güncellenmesi hakkındaki yasa tasarısını, 274’e karşı 348 oyla kabul etti. Kabul edilen tasarıya göre şu yenilikler gelecek:
- Google gibi arama motorlarının sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek, içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alınmasını gerektirecek.
- YouTube gibi video paylaşım platformları, fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri hemen kaldırıp içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapacak.
- Google, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, çeşitli tedbirler alarak kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri paylaşmasını engelleyecek.
- Video, fotoğraf ve hareketli resimler, mizah diline uyarlanarak internet üzerinden yayınlanabilecek.