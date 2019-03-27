Teknoloji Şirketlerine Telif Zorunluluğu

Avrupa Parlamentosu, telif hakları kurallarının güncellenmesine ilişkin yasa tasarısını onaydı. Buna göre teknoloji şirketleri haber platformlarına telif ödeyecek.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurul’u, telif hakları kurallarının güncellenmesi hakkındaki yasa tasarısını, 274’e karşı 348 oyla kabul etti. Kabul edilen tasarıya göre şu yenilikler gelecek: