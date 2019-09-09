TP-Link, IFA’da WiFi 6’lı ve Mesh’li Ağ Çözümlerini Tanıtıyor

Dünya WiFi pazarının lideri olan TP-Link, bu yıl 6-11 Eylül 2019 tarihleri arasında Berlin’de yapılan IFA 2019’da en yeni nesil ağ çözümlerini tanıtıyor. Salon 17, stand 202’de yer alan TP-Link, standında Mesh teknolojili ve Wi-Fi 6 uyumlu ürünlerini öne çıkarıyor. Kablosuz ağlardaki en yeni ve gelişmiş standart olan Wi-Fi 6 (802.11ax), bağlantı hızlarını ciddi oranda artırıyor. TP-Link, bu yeni standardı destekleyen yönlendirici (router) ve menzil genişletici (range extender) modellerini IFA’da tanıtıyor.

TP-Link standında yer alan Wi-Fi 6 destekli ilk ürün Archer AX50 model yönlendirici. Intel’in Wi-Fi 6 Gig + yongasının kullanıldığı bu yönlendirici, 5 GHz bandında 2402 Mbps ve 2.4 GHz bandında ise 574 Mbps’ye varan Gig + hızlara ulaşabiliyor. Bu sayede online oyun, 4K UHD video gibi uygulamalar çok hızlı ve sorunsuz yapılabiliyor.

TP-Link’in IFA’da tanıttığı bir diğer Wi-Fi 6 teknolojili ürün, RE505X model WiFi menzil genişletici. Farklı ağ ürünleriyle uyumlu olan RE505X, ev ve ofislerde WiFi sinyallerinin erişemediği noktalara sinyalleri taşımayı sağlıyor; üstelik Wi-Fi 6 hızıyla.

Mesh teknolojili yeni ürünler

TP-Link’in IFA’da öne çıkardığı bir başka teknoloji ise Mesh. Son dönemde Mesh teknolojili ürün ailesini bir hayli genişleten şirket, Deco ev WiFi sisteminin üç yeni modelini de IFA’daki standında tanıtıyor. Hepsi Mesh destekli olan yeni Deco modelleri şunlar: Deco X60, Deco X20 ve Deco P9.

TP-Link IFA’daki standında ayrıca en yeni model akıllı ev ürünlerini de sergiliyor. Bu ürünler arasında akıllı ampuller, akıllı prizler ve IP kameralar bulunuyor.