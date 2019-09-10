Trend Micro, Gartner Magic Quadrant’da Uç Nokta Koruma Platformları Kategorisinde Lider Oldu

Siber güvenliğin lider şirketi, Apex One ürününün dünya genelindeki kurumlara kattığı değerin Gartner tarafından da görülerek ödüllendirildiğini açıkladı.

Siber güvenlik çözümlerinin küresel lider şirketlerinden Trend Micro, Gartner’ın Magic Quadrant 2019 raporunda Uç Nokta Koruma Platformları kategorisinin lideri olarak açıklandı. Bu liderliği, Apex One uç nokta güvenlik çözümünün kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda elde etti.

Trend Micro, 2002’den bu yana tüm Gartner’ın Magic Quadrant raporlarında bu kategoride lider olarak seçiliyor. İlan edilen son liderlik, Trend Micro’nun dünya genelindeki kurumların değişen taleplerini karşılamaya devam eden stratejisini ve performansını ispatlıyor.

Trend Micro Ürün Çözümleri Başkan Yardımcısı Wendy Moore, Gartner’ın Magic Quadrant araştırmasında bir kez daha Uç Nokta Koruma Platformları kategorisinin lideri olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Apex One çözümümüz tek bir ajanda otomatik hale getirilmiş tespit ve karşılık vermeyi kapsamlı tehdit savunma yetkinlikleriyle birleştirerek uç nokta güvenliğini baştan tanımlıyor. Bu liderlik, sürekli değişen pazarda yenilikler yaratma ve bunları hayata geçirme konusunda verdiğimiz sözlerin arkasında ne kadar güçlü bir şekilde durduğumuzu da gösteriyor.”

Nesiller üstü katmanlantırılmış yaklaşım

Apex One, sektör lideri tehdit istihbaratı tarafından destekleniyor ve Trend Micro’nun XGen olarak bilinen, güvenliğe nesiller üstü katmanlandırılmış yaklaşımından yararlanıyor. Böylece doğru zamanda doğru tehdit savunma tekniklerini uygulayabiliyor.

Trend Micro’nun hem yeni hem de uzun süredir kullanılan ve artık destek almayan işletim sistemlerine yönelik kapsamlı desteği ve küresel yaygınlığının yerelleşmiş destek ile birleşerek bölgesel düzenlemeleri ve teknik ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olması da göze çarpan diğer farklılıkları.

Uç nokta, siber tehditlere karşı olan savaşta giderek artan bir şekilde ön cephe haline geliyor ve BT ekipleri de yönetmek zorunda oldukları uyarıların yoğunluğunun altında eziliyor. Trend Micro, Apex One’ın başarısının ardından XDR çözümünü de piyasaya sürerek e-posta, ağlar, uç nokta, sunucu ve bulut iş yüklerine entegre edilmiş tespit ve karşılık verme yetkinliklerini sunan ilk şirket oldu.