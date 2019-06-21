Türk Sanayisinin Dijital Dönüşümüne Destek Veren Programa Başvurular Başlıyor!

‘TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’ 2. yılında teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getirmeye devam ediyor. Türkiye’de alanında lider 18 teknoloji kullanıcısı şirket, teknoloji tedarikçilerinin çözüm önerilerini bekliyor. Mikro, küçük ve orta ölçekli tüm teknoloji tedarikçileri 26 Temmuz 2019 tarihine kadar programa başvurabilir.

TÜSİAD SD2 Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program olma niteliğini 2.yılında da taşımaya devam ediyor.

Program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulma imkânı sunuyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmalar da bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor.

2018 döneminde 13 teknoloji kullanıcısı ile yüzlerce başvuru arasından eşleşen tedarikçiler, birebir çalışma dönemini tamamlayarak ticarileşme aşamasına geldi. Birlikte oluşturdukları proje dosyası ile işletmelere sağladıkları değer irdelendi. Seçkin üyelerden oluşan jüri, projelerin en fazla başarı sağladıkları kategorileri belirledi. Başarı hikayeleri töreninde bu kategorilere göre plaketler sahiplerini buldu.

TÜSİAD SD2 programı sayesinde 2018 döneminde teknoloji kullanıcısı şirketler arayışlarına bir çözüm ortağı bulurken, teknoloji tedarikçisi firmalar programda yer alan tüm teknoloji kullanıcısı şirketlerle tanışma imkanını buldu.

2019 dönemi çağrıları bu hafta itibarıyla başvurulara açıldı. TÜSİAD SD2Programı kapsamında çağrı açan Assan Hanil, Bayer, Brisa, Çimsa, Ditaş, Ekoten, Enerjisa, Ford Otosan, Kastamonu Entegre, Kordsa, Migros, Nobel İlaç, Norm Civata, Organik Kimya, Securitas, Tab Gıda, Tofaş, Umur’dan oluşan 18 teknoloji kullanıcısı, teknoloji tedarikçilerinin çözüm önerilerini bekliyor.

Çalışan prototipi olan, mikro, küçük ve orta ölçekli tüm teknoloji tedarikçileri 26 Temmuz 2019’a kadar programa başvurabilir.

TÜSİAD SD2 Programı’nda süreç nasıl işliyor

Teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm arayışına uygun nitelikte ürün ve/veya hizmet için teknoloji tedarikçilerine çağrılar web sitesinde yayınlanır. Bu çağrılara cevap verecek nitelikte ürün ve/veya hizmet geliştiren teknoloji tedarikçilerinin başvuruları web sitesi üzerinden alınır.

“Teknoloji kullanıcılarının” ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı” (STEP) kapsamında farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme imkanı elde eder. STEP kapsamında, “teknoloji kullanıcıları” en uygun “teknoloji tedarikçileri” ile eşleşip, birebir çalışma dönemine girerek birlikte bir ‘Çözüm Dosyası’ oluşturur.

Oluşturulan çözüm dosyaları TÜSİAD’ın, değerli iş insanları ve akademisyenlerden oluşturduğu jüriye sunulur. Yapılan sunumlar jüri tarafından değerlendirilerek projelerin başarı sağladığı alanlar belirlenir. Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılır.