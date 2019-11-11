Türkçapar Bariatrics Mutfak’a “IFSO Masterchef” ödülü!

IFSO’nun dünya çapında bariatri alanında faaliyet gösteren kliniklere yönelik düzenlediği yemek yarışmasında Türkçapar Bariatrics Mutfak ekibi “Kavrulmuş Cevizli Gurme Çılbır” tarifiyle büyük ödülün sahibi olarak “IFSO” Masterchef” unvanına layık görüldü.

Bariatrik hastaların, cerrahi operasyon sonrası beslenme alışkanlıklarını sağlıklı ve lezzetli yemekler ile dönüştürmeyi amaçlayan Türkçapar Bariatrics Mutfak, Madrid’de düzenlenen IFSO (Uluslarası Obezite Cerrahisi Federasyonu) 2019 Kongresi’nde“IFSO Masterchef” unvanına layık görüldü.

Bünyesinde dünya genelindeki obezite cerrahlarını, sağlık profesyonellerini (diyetisyen, terapist, psikolog gibi) barındıran IFSO, zayıflama amacıyla cerrahi operasyon geçiren tüm bireylerin sağlıklı beslenebilmesi için seferberlik ilan ederek “Sağlıklı Lezzetler” (Health Recipes) adıyla dünya çapında ilk defa bir yarışma düzenledi.

Amerika’dan Avrupa’ya pek çok ülkede bu alanda faaliyet gösteren ünlü kliniklerin başvurusunu alan yarışma kapsamında aynı zamanda “En İyi 50 Tarif”in yer alacağı bir kitap da yayımlandı. Türkçapar Bariatrics Mutfak, başvuru yaptığı tariflerden 7 tanesiyle IFSO’nun kitabına girme başarısı gösteren Türkiye’den tek ekip oldu. Kitaba en fazla tarifle girmeyi başaran ekip olan Türkçapar Bariatrics Mutfak, sağlıklı yemek tariflerini “Bariatrik Mutfak” isimli Instagram hesabından (@bariatrikmutfak) düzenli olarak takipçileriyle de paylaşıyor.

IFSO Kongresi’nde ABD ve Türkiye’den finale kalan iki tarif birbiriyle yarıştı. Türkçapar Bariatrics adına Klinik Koordinatörü ve Mutfak Ekip Lideri Berk Özler, “Kavrulmuş Cevizli Gurme Çılbır” tarifini sahnede canlı olarak hazırladı ve sundu. ABD’nin önde gelen kliniklerinden Cleveland Clinic bünyesinde çalışan diyetisyen Lillian Craggs ise “Muzlu Pancake” tarifiyle yarıştı. Jürinin tadım yaparak lezzet, sunum, bariatrik uygunluk (protein / karbonhidrat miktarları) ve pişirme kolaylığı kriterlerini değerlendirdiği yarışmada, Türkçapar Bariatrics Mutfak ekibi birinci seçilerek, “IFSO Masterchef” unvanına layık görüldü.

Kavrulmuş Cevizli Gurme Çılbır Tarifi

MALZEMELER:⁠

1 adet yumurta⁠

1 yemek kaşığı sirke⁠

1 çay kaşığı tuz⁠

Üzeri için:⁠

2 yemek kaşığı yoğurt⁠

1 diş sarımsak ⁠

1 yemek kaşığı zeytinyağı⁠

1 çay kaşığı tereyağ⁠ı

2 adet tam ceviz (bıçak ile küçük parçalara ayrılmış)⁠

Kırmızı pul biber ⁠

Dereotu (kopartılmış, küçük parçacıklı)⁠⁠

TARİF:⁠