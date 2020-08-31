Turkcell Akademi’nin fark yaratan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excellence Awards’ta iki ayrı ödüle layık görüldü.

Eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda fark yaratan programlar hayata geçiren Turkcell Akademi, dünya çapında prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor. Çalışanlarını geleceğin yetkinliklerine hazırlamayı hedefleyen Turkcell Akademi, tüm şirket içerisinde kendini geliştirmek isteyen her seviye çalışan için hazırladığı Finans Master Programı ve şirket içerisinde değerlendirme süreçlerini başarıyla geçmiş yüksek potansiyeli olan çalışanlara hazırladığı YUPO Gelişim Programı ile dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen Brandon Hall Excellence Awards’tan altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı ödülle döndü.

“Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz”

Fark yaratan eğitim ve gelişim çözümleri üretmenin Turkcell’in stratejik hedefleri arasında olduğunu dile getirenTurkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen şöyle konuştu: “Türkiye’nin dijital öncüsü Turkcell’in sunduğu teknoloji ve bilgi birikimini, eğitim alanında dünyaya örnek olacak bir formatla Turkcell Akademi çatısı altında çalışanlarımıza sunuyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen isimleriyle; çalışanlarımızın vizyonunu genişletmek, kariyerlerine uzmanlık katmak ve onların kişisel yaşamlarında fark yaratmalarını sağlamak için birçok başarılı program geliştirdik. Bu programlar da yıllardır uluslararası alanda göze çarpıyor ve ödüllendiriliyor. Fark yaratan iki programımız; Finans Master Programı ve hayata yeni geçirdiğimiz YUPO Gelişim Programı ile ödüle layık görülmek bizim için çok gurur verici. Hazırladığımız farklı eğitim yolculukları, ekosistemimizde yer alan birçok şirketin de ilgisini çekiyor, bilgi birikimimizi ve eğitimde dijital dönüşüm deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yaptığımız yatırımlarla teknolojiyi fırsata çevirmeye ve Turkcell Akademi ile ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”

Finans Master Programı’na altın ödül

Turkcell Akademi, Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi finans gelişim programı Finans Master (Finance Masters) ile En İyi Eşsiz Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim Programı (Best Unique or Innovative Learning and Development Program) kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Turkcell çalışanları için hazırlanmış olan 100 saatlik Finans Master eğitim programında finans hakkında her konuyu ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış uzman eğitmenler anlatıyor. Eğitim süresince işin teorisinden pratiğine, temel prensiplerinden dijital finans alanına kadar birçok alanda dersler veriliyor. Departman ve pozisyon ayrımı olmadan tüm Turkcell çalışanlarının katılabildiği Finans Master Programı ile çalışanların, müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlaması ve onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Gümüş ödülün sahibi YUPO oldu

Turkcell Akademi’nin, ayırt edici yetenekleri olan, bu yeteneklerini yüksek performansa dönüştüren ve bu çalışanların gelişimine yönelik hazırladığı YUPO (Yüksek Potansiyel Gelişim Programı) Yüksek Potansiyelli Çalışanlar için Hazırlanmış En İyi Liderlik ve Gelişim Programı (Best Advance in High Potential Leadership) kategorisinde, Yüksek Potansiyelli Çalışanların Gelişimine Yeni Bir Yaklaşım (A New Approach to Developing High Potentials) başlığı ile gümüş ödülün sahibi oldu. Turkcell bünyesinde 693 YUPO için hazırlanan program ile iş süreçleri tasarlanırken insan odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve yeni iş modellerinde gelişim sağlanması, geleceğin trendlerini yakalayarak bu doğrultuda işlerin şekillendirilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık bir yıla yayılan YUPO Gelişim Programı, blended learning (karma öğrenme) yaklaşımı doğrultusunda çeşitli workshoplar, online eğitimler, keynote oturumları ve vaka çalışmaları ile YUPO’lara özel olarak sunuluyor.