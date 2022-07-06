Turkcell: “Ülkemizi yerli ve milli 5G ile geleceğe taşıyacağız”

Turkcell’in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dünyada ve Türkiye’de iletişim teknolojilerinin geleceğine yönelik gündemi değerlendirdi. Turkcell’in devam eden Ar-Ge faaliyetleri ve altyapı yatırımları hakkında bilgiler veren Sezgin, Türkiye’de yeni nesil iletişim alanında yerli teknolojilerin gelişiminin ve kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yeni nesil teknolojilerle dijitalleşmeye geçişte önceliğin fiber altyapı olması gerektiğini belirten Sezgin, fiberde ortak altyapının stratejik bir adım olarak bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Gediz Sezgin, “Ülkemizde yeni teknolojilerin atardamarı niteliğindeki fiber altyapı yeterli düzeyde değil. Fiber altyapının hızlandırılması için ortak altyapı fikrini destekliyoruz ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız farklı vesilelerle yerli 5G teknoloji altyapısı kurulmadan ve yüksek yerlilik oranına ulaşmadan 5G’ye geçilemeyeceğini açıkça ifade etmişti. Dolayısıyla ortak fiber altyapı tamamlanmadan 5G’ye geçişin yerli teknoloji gelişimini de sekteye uğratacağını ve ekonomik yükü artıracağını düşünüyoruz” dedi.

“Fiber altyapı, gelişmiş teknolojilerin otoyolu”

Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, fiber altyapının ülkemizdeki teknolojik gelişime, dijitalleşmenin hızlanmasına ve ekonomiye kattığı değere işaret ederek şöyle konuştu:

“Fiber altyapı, 5G gibi gelişmiş teknolojilerin otoyolu niteliğinde. Bu yolları tamamlamadan, en teknolojik otomobili bu yola çıkarmak ve burada endüstriyel üretime katkı sağlanmasını beklemek hem araç hem kullanıcı hem de yol için enerji kaybı demek. İlk etapta fiber konusunda yatırımı hızlandıracak adımlar atıldığında 5G’ye geçiş de kolaylaşacaktır. Altyapıda ortak yatırım hızlanırsa, üstyapıda da tüm oyuncular yenilikçi ürün ve servislere daha fazla yoğunlaşır. Böylece sektörümüzdeki enerjinin ürün ve hizmetlere yansımasını sağlayarak bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için daha fazla değer üretmeyi hedefleyebiliriz. Bu sayede ülkemizin dijitalleşme süreci de hızlanır.”

“4.5G sürecindeki doğru öngörümüz ile dünyada ilk 3 içindeyiz”

Gediz Sezgin, 2015 yılında gerçekleştirilen 4.5G ihalesinde Turkcell’in öngörülü stratejisi sayesinde Türkiye’de dijitalleşmeye önemli katkılar sağladığını kaydetti. Sezgin, “Turkcell olarak gelecek için öngörülü davranarak 6 yıl önceki 4.5G ihalesinde en geniş spektrum bandını aldık. Bu aynı zamanda Avrupa’daki en geniş 4.5G frekans bandıydı. Kurguladığımız doğru stratejimiz sayesinde 1,6 Gbps hıza ulaşabilen Türkiye’de tek, Avrupa’da ilk ve dünyada en yüksek 4.5G hızlarını sunan 3 operatörden biriyiz. Şu anda yeni kullanım senaryolarının önemli kısmını 4.5G ile sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

5G için 5D yaklaşımı

5G’ye geçiş gibi ülkemize çok yüksek finansal etkisi olacak stratejik düzeydeki bir konunun tek bir boyutla değil tüm boyutlarıyla kapsamlı analiz edilmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Sezgin, şunları söyledi:

“Turkcell olarak 5G ile ilgili olmazsa olmaz gördüğümüz 5 doğruyu, ‘5G için gerekli 5D’ yaklaşımıyla ele alıyoruz. Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik faydaları açısından ‘Doğru Teknolojiyle, Doğru Altyapıyla, Doğru Alanda, Doğru Zamanda ve Doğru Maliyetle’ bir 5G’ye geçiş planının oluşmasını önemsiyoruz.”

5G bireysel kullanımdan çok endüstriler için gerekli

Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü: “5G konusunda en önemli noktalardan biri de bu teknolojinin bireylerden ziyade öncelikle endüstriyel alanda faaliyet gösteren işletmeler açısından bir avantaj sunacak olması. Ancak yine de görüyoruz ki Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin (GSA) Mayıs 2022 raporuna göre; dikey sektörlerde kullanılan mobil şebekeler yüzde 60 oranında 4.5G üzerinden servis veriyor. Halihazırda Türkiye’de 4.5G ile de son kullanıcıların ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabiliyor. Ayrıca şu anda dünyada olduğu gibi Türkiye’deki kullanıcıların sahip olduğu 5G uyumlu cihaz sayısı da oldukça sınırlı.”

Kullanım senaryolarını ve deneme alanlarını artırmak, 5G’ye hazırlık için en iyi yol

5G’ye her alanda hazırlıkları tamamlayarak adım adım geçilmesi gerektiğini vurgulayan Gediz Sezgin, şunları söyledi: “Bunun ilk adımı da doğru pilot uygulama örneklerinin uygulanmasıdır. Dolayısıyla 5G’nin öncelikle deneme izinleri ile kullanım alanlarının; örneğin havalimanları, merkezi kesişme noktaları, organize sanayi bölgeleri, statlar, etkinlik alanları ve hatta bazı akıllı şehir uygulamalarında ortaya çıkarılmasını çok önemsiyoruz.

5G, bireyselden çok endüstriyel bir teknoloji olduğu için işletmelerin de altyapı ve kullanım senaryoları ile buna hazırlanması şart. Önce bölgesel 5G deneme izinleriyle başlayıp buradaki örnekleri ve yöntemleri çoğaltmamız, sürecin hızla yol almasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla özellikle kurumsal ekosistemi hazırlayabilmek ve dikey sektörlerle etkileşimi sağlayabilmek için 5G pilot uygulamaların hayata geçmesi gerekiyor. Böylece 4.5G ile 5G’nin birlikte çalışabilirliği, hangi uygulamaların 4.5G ile hangi uygulamaların 5G ile daha verimli çalışabildiği ve bireysel kullanıcıların buna zihinsel hazırlıklarının yapılması gibi adımların tamamlanması büyük önem arz ediyor.”

5G için uluslararası alanda da çalışmalara devam ediyoruz

5G’de dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu alandaki uluslararası komisyonlarda ve ortak çalışmalarda katkı verdiklerini ve bu sayede öncülük ettiklerini hatırlatan Sezgin; “Turkcell olarak, 5G’nin teknolojik entegrasyonu ve yerlileşmesi için 5 yıldır yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Teknoloji alanında sahip olduğumuz yüksek yerlilik oranlarımızla ve Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz pilot uygulamalar açısından 5G konusunda da öncülük ediyoruz. Teknolojide yerli ve mili ekosistemin gelişimi için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında dünya çapında önemli otoriteler ve büyük kuruluşlarda 5G standartlarının oluşturulmasında aktif rol alarak katkılar sağlıyoruz” dedi.

Turkcell şebekesinde sanallaşma oranı yüzde 70

5G’ye geçişte önemli başlıklardan birinin de sanallaşma olduğuna dikkat çeken Sezgin; Turkcell’deki çekirdek şebekede sanallaşma oranının yüzde 70’i geçtiğini, radyo şebekesinde sanallaşma sürecinin başlatıldığını vurguladı. “Tüm bu altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız sayesinde, ülkemiz için 5 doğru tamamlandığında rahatlıkla 5G’ye hazır duruma gelebileceğiz” dedi.

5G için gerekli 5D

Doğru teknoloji: Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri kapsamında yerli 5G teknolojisini geliştiren ekosistemle 5G’ye geçmeliyiz.

Doğru altyapı: Ülke kaynaklarının verimli kullanımı için ortak fiber altyapı adımını tamamlayarak 5G’ye geçmeliyiz.

Doğru alanda: 5G teknolojisinin kabiliyetlerini en çok sergileyeceği endüstriyel dikey uygulamaların artması için bölgesel 5G deneme izinleriyle başlayıp örnekleri ve yöntemleri çoğaltmalıyız.

Doğru zamanda: 2017’den beri farklı projeler ile yerli ve milli ekosistemin oluşturulmasına yönelik tohumların atıldığı bu süreçte, ürün olgunlaşmadan hasat edilmeye kalkılır ise yeni teknolojiler alanında Türkiye’nin kazanabileceği olumlu ivme olumsuza dönüşerek, global alanda aradaki mesafenin aleyhimize açılmasına neden olabilir. Bu konuda geri kalma şansımız yok.

Doğru maliyetle: Yerli teknolojilerin olgunlaşması ve global alanda teknolojinin ‘advanced’ hale ulaşması, 5G’ye geçiş maliyetlerinde ülke ekonomisine de birçok yönden avantaj sağlayacaktır.