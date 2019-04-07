Turkcell’in Düzenlediği Teknoloji Zirvesi 10 Nisan’da Başlıyor! Sen yap diye

Her yıl Turkcell tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliklerinden Teknoloji Zirvesi, 10 Nisan günü başlıyor.

10 Nisan Çarşamba Günü Haliç Kongre Merkezi’nde, 10. defa ziyaretçilerini ağırlayacak olan Teknoloji Zirvesi’nin bu yılki mottosu, ‘Sen Yap Diye’ olacak. Zirvede, 20’nin üzerinde oturumda 70’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetli bir araya gelecek. Zirvenin ana konuşmacısı ise; yapay zeka, robot bilim, otomasyon ve dijital teknoloji konularındaki çalışmaları ve kurucusu olduğu iRobot firmasıyla tanınan MIT profesörü Rodney Brooks olacak.

Türkiye’nin teknoloji alanındaki başarıları ve teknolojide geldiği noktanın ele alınacağı zirvede; 5G, yapay zeka, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi konuları da yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ele alınacak.

Teknoloji Zirvesi 2019 BiP kanalı ve Turkcell web sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.